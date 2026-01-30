Påskfyrsinsamlandet i full gång – håll koll på era barn

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 4 upprättades 24 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 19 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes fem stycken brott.

Under veckan har vi haft ett bostadsinbrott i Torslanda i höjd med Hembygdsgatan. Den 19/1 skedde det en frontalkrock på Gösta Fraenckels väg med personskador där polis, ambulans och räddningstjänst fick rycka ut för att bistå de drabbade, något Torslanda-Öckerötidningen skrev om i förra veckans tidning. Polisen upprättade en anmälan om vårdslöshet i trafik och vi utreder fallet vidare.

I Öckerö kommun har vi märkt av att insamlandet av granar till påskfyrar har börjat. Som bekant har vi ett arbete att göra för att vi inte ska ha en massa brott och ordningsstörningar under den här tiden på året i kommunen. Under vecka 4 hade vi en skadegörelse på en kommunal byggnad på Öckerö som tycks ha koppling till letandet av granar. Är du förälder till ett barn som engagerar sig i insamlandet av granar är det viktigt att du också håller koll på vad ditt barn gör och i vilka sammanhang de befinner sig. Visst kan det vara bra att barnet är ute och rör på sig, men man ska inte ta för givet att alla miljöer ditt barn kan hamna i är trygga. Förra året såg vi att det konsumerades alkohol och lustgas vid de så kallade föreldarna. Vi hade ärenden där man hotade andra barn, i något fall med kniv, och vi fick information om såväl rattfylleri som slagsmål. Det är också självklart så att insamlandet av granar inte ursäktar eller berättigar brottsliga gärningar och det gäller att visa respekt för sin omgivning. Skadegörelse, stölder med mera är aldrig okej. Vi poliser kommer att fortsätta vårt arbete för att minska felbeteenden och ingripa när brott begås men det krävs också att vi alla hjälps åt och att man ringer till polisen om man bevittnar brott.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24