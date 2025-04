Oroväckande brottsökning i Öckerö inför påsk

Hej torslanda- och öbor!

Förra veckans spalt uteblev på grund av tidsbrist men nu kör vi på som vanligt igen. I Torslanda upprättades 35 stycken brottsanmälningar under vecka 14 och 19 stycken under vecka 15. I Öckerö kommun är siffran 16 stycken anmälda brott under vecka 14 och 23 stycken anmälda brott under vecka 15.

Vi ser alltså en nedåtgående brottskurva i Torslanda just nu och en uppåtgående brottskurva i Öckerö kommun. För första gången under 2025 har vi fler anmälda brott i Öckerö kommun än i Torslanda sett till brottsanmälningar under en vecka. Det i sig är tyvärr inte helt oväntat. Blickar vi bakåt i tiden brukar brottsligheten i Öckerö kommun öka tiden före påsk.

Jag har under våren pratat mycket om påsktraditionen i kommunen och jag kommer fortsätta att göra det. Vi måste få till en förändring i hur den genomförs på flera fronter och där behöver vi alla hjälpas åt för att lyckas. Polisen, kommunen och kommuninvånare. Det är ingen naturlag att brottsligheten måste öka i samband med påsk. Den kan genomföras på ett lagligt och säkert sätt utan alla tråkigheter vi ser idag. Jag får så många samtal om vad som händer kvällar och nätter där våra ungdomar är. Det är allt från misshandel och olaga hot till rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Vi har sett tecken på att man brukat stora mängder lustgas och dricker alkohol. Jag ställer mig frågan om det är en sund och trygg miljö för våra barn och unga? Fortsätter det på den inslagna vägen är min farhåga att det bara är en tidsfråga innan vi har ett dödsfall eller allvarliga personskador att hantera och det tror jag att vi alla vill göra allt för att förhindra.

När det gäller tillstånd har vi från polisen och kommunen varit tydliga med att man måste söka tillstånd för att få bygga en påskeld. I skrivande stund är det fortfarande bara Kalvsund som har ansökt om tillstånd vilket är föredömligt. Byggs det upp andra påskeldar utan tillstånd är de således olagliga. De som bygger en icke tillståndsgiven påskeld begår då ett brott då man olovligen tar sig rätten till någon annans mark.

Nu väntar påskhelgen 2025. Jag och mina kollegor kommer finnas på plats och kommer jobba för att upprätthålla ordning och säkerhet men också för att lagföra brott. Efteråt väntar ett utvärderingsarbete för att se vad vi kan utveckla i vårt arbete framåt. Både polisiärt men också tillsammans med kommun och invånare.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24