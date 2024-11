Organiserad nattvandring hade gynnat Torslanda

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 46 har vi haft 41 anmälda brott i områdena. Av Öckerö kommuns åtta anmälda brott var två stycken bedrägeribrott och två stycken tillgreppsbrott. Av Torslandas 33 anmälda brott var det fem stycken anmälda våldsbrott varav fyra bestod i brottsrubriceringen olaga hot. I Öckerö kommun inträffade flest brott klockan 12 på dagen och i Torslanda mellan klockan 21 och 22 på kvällen.

I veckan har vi från Polisen och Göteborgs stad inom vår samverkan Trygg I Hisingen börjat se över möjligheten att få organisationen Nattvandrarna till Torslanda och i synnerhet till Amhult. Det har testats i andra områden med goda resultat och vi tror att det hade kunnat gynna Torslanda med en mer organiserad nattvandring. Jag hoppas att vi kan ro detta i land, jag är övertygad om att det hade gjort gott för en ökad trygghet i Torslanda. Om du är intresserad av att veta mer om detta och kanske till och med engagera dig går det att läsa mer om organisationen på deras hemsida www.nattvandrarna.se (scanna qr-koden här till höger, red.).

I Öckerö kommun fortsätter ett gott arbete med SSPF, vår samverkansform som står för Skola, Socialtjänst, Polis & Fritid. Vi har sett att det är flera vårdnadshavare som inte känner till vad SSPF är för någonting. Kortfattat kan man säga att det är en samverkansform mellan nämnda parter vars arbete går ut på att identifiera ungdomar som kan ligga i riskzon för att dras in i kriminalitet och/eller destruktiva miljöer och därefter sätta in lämpliga insatser för att hjälpa ungdomen. För att kunna göra detta inhämtar man ett samtycke från vårdnadshavare vilket bryter sekretessen mellan samverkansformens parter. Samtycket är en förutsättning för att samverkan ska fungera då SSPF utan samtycke av sekretesskäl inte kan arbeta med ungdomen. Fördelen med SSPF är att det blir fler aktörer som engagerar sig i barnet och informationsdelningen mellan myndigheter gör att man kan sätta in så lämpliga insatser som möjligt vare sig det är från skolan, socialtjänsten, polisen eller från fritid.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24