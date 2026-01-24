Oklara omständigheter kring dödsfall

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 3 upprättades 45 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 33 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes tolv stycken brott. En klar uppgång av brott jämfört med de två första veckorna men fortfarande under antalet brott under samma vecka 2025.

I veckan är det huvudsakligen två ärenden från Öckerö kommun som sticker ut. Den 15/1 larmades polisen om ett dödsfall på Hönö. Oklara omständigheter på plats gör att man inleder en förundersökning om mord i syfte att utreda om det föreligger något brott bakom dödsfallet. Under tiden råder förundersökningssekretess i ärendet varpå jag inte kommer kunna skriva mer om det i nuläget.

Den 17/1 larmades polisen till Rörö med anledning av en personbil som ska ha kört ner i vattnet. Det hela resulterar i en stor räddningsinsats där man dyker efter bilen för att försöka rädda eventuellt nödställda personer. Det visar sig senare att föraren tagit sig upp oskadd. Även här rådde det oklara omständigheter kring hur olyckan kunnat uppstå varpå man upprättar en anmälan om vårdslöshet i trafik för att utreda ärendet vidare.



Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24