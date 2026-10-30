Okänd man uppmanade barn att hoppa in i bil

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 43 upprättades 35 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 19 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 16 stycken brott.

Morgonen den 23 oktober blev ett barn stannad av en skåpbil i ett bostadsområde kring Skutehagen i Torslanda. Mannen i bilen ska ha uppmanat barnet att hoppa in i bilen då en akut händelse skulle ha inträffat. Barnet var tack och lov med på banan och följde inte med mannen. Signalementet är vagt men mannen ska ha haft orangebrunt skägg och glasögon.

På lördag den 31/10 infaller Halloween då ungdomar klär ut sig, knackar dörrar och säger bus eller godis. Inför helgen är det några saker jag vill trycka lite extra på så att vi slipper otrevligheter. Det första är såklart att man tänker på hur man klär ut sig om man gör det. Se till att inte gå ut i offentliga utrymmen med vapenliknande föremål. Allt som kan tolkas som ett vapen måste vara uppenbart falskt för att inte skapa onödig oro. Det vill säga inga realistiska soft air-guns eller svärd. Detta är extra viktigt då polisen vid ett eventuellt vapenlarm i mörker måste kunna avgöra om ett vapen är äkta eller inte. Det andra jag vill trycka på är att ta diskussionen hemma om bus-delen. Eventuella bus ska vara oskyldiga och hålla sig inom lagens ramar. Att göra saker som skadar egendom är inte okej och skulle kunna utgöra till exempel brottet skadegörelse. Det är också viktigt att respektera de som inte vill delta i halloween. I år infaller dessutom halloween samtidigt som alla helgons dag och många kommer istället ägna helgen åt att skänka en tanke till avlidna vänner och släktingar. Hjälps vi alla åt så kommer vi kunna få en lugn och fin helg.

Nästa år blir 2,4 miljoner svenska pass ogiltiga. När pandemirestriktionerna lyfte 2022 var det många som ansökte om nya pass samtidigt vilket resulterade i långa väntetider. För att undvika en liknande situation när dessa pass går ut under 2027 uppmanar polisen att vara ute i god tid och ansöka om nytt pass redan nu under hösten när det finns gott om lediga tider på passcentralerna.

Mvh. Isak Garpebring

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24