Ofredande man bedöms vara identifierad

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Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 45 upprättades 36 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 27 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott.

Vecka 45 var relativt lugn på larmfronten ur polisiär synvinkel. Jämför vi med september och oktober när polisen larmades till någon händelse i Amhult i princip varje helg så förekom inget sådant stök i veckan.   

Mest utstickande är det inslag som sändes i programmet Efterlyst under veckan gällande en man som sexuellt ofredat flera unga kvinnor i Torslanda och på Hisingen. Mannen bedöms nu vara identifierad och utredning pågår men polisen uppmanar fortsatt alla som blivit utsatta för mannen att anmäla till polisen.  

Blickar vi framåt infaller snart Orange week, FN:s internationella dag och vecka mot mäns våld mot kvinnor. Syftet är att sprida kunskap om våldet som drabbar alldeles för många och lyfta allas vårt ansvar att agera om vi ser tecken på att någon är utsatt. 

Som exempel har det hittills under 2026 anmälts 18 stycken brott i parrelation i Torslanda. I Öckerö kommun är siffran 17 stycken anmälda brott. Våld i hemmet kan vara svårupptäckt och ofta är grannskapets reaktion en avgörande faktor för att vi ska kunna lagföra de som utför våldet och hjälpa den som utsätts. Om man misstänker att någon kan vara utsatt för relationsvåld uppmanar vi alltid att man ringer till polisen. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

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Redaktionen
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