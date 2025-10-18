Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 41 upprättades 30 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 21 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott.

Veckan som gått har varit relativt lugn. Utstickande är att det upprättats fyra brottsanmälningar gällande bedrägerier mot äldre på olika platser i Öckerö kommun. Se till att prata med era nära och kära om bedrägerier så att vi tillsammans hjälps åt att skydda oss mot den här typen av avskyvärda brott. Till stöd finns det bra läsmaterial och filmer på polisens hemsida.

I våras skrev jag om polisens och socialförvaltning Hisingens ambition om att göra ett omtag i nattvandringen i Torslanda. Inom vårt gemensamma samverkansforum Trygg I Hisingen kontaktade vi därför Nattvandrarna Sverige i syfte att etablera nattvandring runtom på Hisingen, däribland Torslanda. Vi gjorde detta då vi sett ett behov av att öka vuxennärvaron med trygga vuxna på platser där våra barn- och ungdomar befinner sig.

Något som flera av våra ungdomar också själva efterfrågat. Nu står vi alltså i startgroparna men för att detta ska fungera krävs det att vi får tag på vuxna som kan tänka sig ställa upp. Är du en vuxen, med eller utan egna ungdomar, som kan tänka dig att ställa upp som nattvandrare i Torslanda får du gärna anmäla ditt intresse. Ju fler vi blir desto bättre.

Läs mer och bli nattvandrare på Nattvandrarna Sverige

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24