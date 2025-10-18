Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs

Publicerad: idag kl 09:11

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 41 upprättades 30 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 21 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott.

Veckan som gått har varit relativt lugn. Utstickande är att det upprättats fyra brottsanmälningar gällande bedrägerier mot äldre på olika platser i Öckerö kommun. Se till att prata med era nära och kära om bedrägerier så att vi tillsammans hjälps åt att skydda oss mot den här typen av avskyvärda brott. Till stöd finns det bra läsmaterial och filmer på polisens hemsida. 

I våras skrev jag om polisens och socialförvaltning Hisingens ambition om att göra ett omtag i nattvandringen i Torslanda. Inom vårt gemensamma samverkansforum Trygg I Hisingen kontaktade vi därför Nattvandrarna Sverige i syfte att etablera nattvandring runtom på Hisingen, däribland Torslanda. Vi gjorde detta då vi sett ett behov av att öka vuxennärvaron med trygga vuxna på platser där våra barn- och ungdomar befinner sig.

Något som flera av våra ungdomar också själva efterfrågat. Nu står vi alltså i startgroparna men för att detta ska fungera krävs det att vi får tag på vuxna som kan tänka sig ställa upp. Är du en vuxen, med eller utan egna ungdomar, som kan tänka dig att ställa upp som nattvandrare i Torslanda får du gärna anmäla ditt intresse. Ju fler vi blir desto bättre.    

Läs mer och bli nattvandrare på Nattvandrarna Sverige

 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen

Dela
Mer från Polisrapporten
Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs
Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs

Utstickande är fyra brottsanmälningar gällande bedrägerier mot äldre på olika platser i Öckerö kommun.
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”

Utstickande i veckan var att polis och räddningstjänst larmades till en villabrand i Öckerö kommun.
Flera stölder av fordonsfronter från Volvobilar
Flera stölder av fordonsfronter från Volvobilar

Under vecka 38 upprättades 47 stycken brottsanmälningar i områdena.
Uppsving av stölder av elsparkscyklar
Uppsving av stölder av elsparkscyklar

Just nu har vi ett uppsving i stölder av elsparkcyklar. I synnerhet i anslutning till...
Lugn skolstart och diskussioner om buskörning
Lugn skolstart och diskussioner om buskörning

Det är tydligt att det finns vitt skilda uppfattningar kring hur problematiskt buskörning är.
Senaste nytt
Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs
Nu ökar vi vuxennärvaron – Du behövs

Utstickande är fyra brottsanmälningar gällande bedrägerier mot äldre på olika platser i Öckerö kommun.
Världens mest användbara plattform är inte för alla
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste...
Går mot rekordår – varslar 100 personer
Går mot rekordår – varslar 100 personer

Ifjol sade elbilstillverkaren Polestar, med huvudkontor i Torslanda, upp 450 tjänstepersoner. Nu kommer nästa varsel.
Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil
Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil

– Hade man fått den i huvudet hade det varit hej och adjö, säger han.
Stormen Amy förstörde Bo Rimgrens trimaran
Stormen Amy förstörde Bo Rimgrens trimaran

En av dem som råkade riktigt illa ut var Bo Rimgren, som fick sin Telstar...
Laddar

Brukar du titta på partiledardebatter?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?
Hönö
Finnjollarnas regatta avgjord

Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino