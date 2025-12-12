Misstänkt inbrottsrek och stulna elsparkcyklar

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 49 upprättades 31 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 23 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 8 stycken brott.

Den 6/12 får polisen larm till Hyppeln om en bil som boende misstänker rekar för inbrott. Patrullen påträffar aktuell bil och kan kontrollera två personer som inte är hemmahörande i kommunen. Bra uppmärksammat av de boende och fortsätt vara uppmärksamma i dessa decembertider.

Polisen får titt som tätt in elsparkcyklar som hittegods och vi försöker alltid återfinna rätt ägare när vi får in dem. Något som underlättar processen är ifall det finns ett ramnummer registrerat i brottsanmälan. Finns inte det kan det vara svårt att skilja en stulen elsparkcykel från en annan om det är samma fabrikat och modell. En uppmaning från mig är att skriva upp och spara ram- och chassinummer på era fordon som har ett så att de finns tillgängliga vid en eventuell stöldanmälan. Det ökar sannolikheten markant att godset kan återföras till sin rätta ägare.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun,

Tel. 076-103 10 24