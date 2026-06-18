Veckans tidning
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Veckans tidning

Misshandel i Amhult och oroväckande trendbrott i Hönö Klåva

Publicerad: idag kl 09:01
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Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 24 anmäldes 36 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 27 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott. 

Den 14 juni larmades polisen till Amhults Resecentrum med anledning av en misshandel. En man ska ha agerat aggressivt mot andra personer och när en ung man rådigt sagt ifrån ska den aggressive mannen ha misshandlat honom. När polisen kom till platsen var gärningsmannen borta men en anmälan om misshandel upprättades och utredningen pågår för att få fram gärningsmannens identitet. 

Natten till den 16 juni larmas polisen till Runslingan i Torslanda med anledning av en pågående däckstöld. Polisen lyckas lokalisera gärningsmannen körandes i en bil och kan gripa honom. I bilen påträffas stöldgods som kan återföras till målsägande och gärningsmannen  blir misstänkt för stöld och olovlig körning. Som jag tidigare skrivit om har området runt Domarringsgatan utsatts för återkommande stölder från fordon. Det är positivt att vi den här gången lyckades gripa en gärningsman tack vare en uppmärksam inringare. 

I Öckerö kommun ökar våldsbrotten just nu. I skrivande stund har det anmälts 40 stycken våldsbrott i kommunen under 2026, jämfört med 24 stycken under motsvarande period 2025. Det innebär att våldsbrottsligheten i kommunen riskerar att öka under 2026 sett över hela året vilket i så fall hade inneburit ett trendbrott då kurvan annars varit nedåtgående de senaste åren. En plats vi sett har fler anmälda våldsbrott jämfört med tidigare år är Hönö Klåva där det anmälts två respektive ett våldsbrott under 2024 och 2025, men där det hittills anmälts 13 stycken våldsbrott under 2026. Polisen och kommunen håller tillsammans på att titta på vad vi kan göra för att minska våldsbrottsligheten och öka tryggheten. 

Med detta sagt vill jag avsluta med att önska er alla en riktigt fin sommar!   

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

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Redaktionen
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