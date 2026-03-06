Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 9 upprättades 31 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 19 stycken brott.

I Öckerö kommun anmäldes 12 stycken brott.

I veckan har det kom det en tingsrättsdom gällande ett ärende från Torslanda där några tonåringar under förra året bestämt sig för att konfrontera en vuxen man som sökt kontakt med minderåriga flickor i sexuella syften. Man bestämde träff med en man som man sedan misshandlade, hotade samt tvingade att föra över 25 000 kronor till en av ungdomarna.

Tingsrätten dömer flera av ungdomarna till ungdomsövervakning och den vuxne mannen som var i 40-årsåldern dömdes för kontakt med barn i sexuellt syfte till skyddstillsyn och krav på genomgånget sexbrottsprogram.

Att vuxna människor söker kontakt med minderåriga i sexuellt syfte tror jag att nästan alla kan hålla med om är någonting avskyvärt. Det är viktigt att vara medveten om att det finns personer, såväl i den fysiska som digitala världen, som aktivt söker kontakt med barn. Det är bland annat därför jag och mina kollegor ofta frågar barn och föräldrar om man har verkligen har koll på vilka barnen pratar med på sociala medier och vilka vänförfrågningar man accepterar. Samtidigt slås jag av den grovhet som dessa ungdomar tagit till under brottstillfället. Man kan tycka vad man vill, och jag förstår att det finns mycket känslor inblandat, men vi kan heller inte acceptera att man tar lagen i egna händer på det sätt som man gjorde i det här fallet. I vårt demokratiska Sverige är det polisens uppgift att lagföra dessa individer. Egna initiativ som dessa kan vara både brottsliga och farliga.

Om man leker med tanken att ungdomarna träffat en person som varit beväpnad kan man ju bara föreställa sig hur det hela hade kunnat sluta.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24