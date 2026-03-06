Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit

Publicerad: idag kl 08:51
Annons

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 9 upprättades 31 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 19 stycken brott.

I Öckerö kommun anmäldes 12 stycken brott. 

I veckan har det kom det en tingsrättsdom gällande ett ärende från Torslanda där några tonåringar under förra året bestämt sig för att konfrontera en vuxen man som sökt kontakt med minderåriga flickor i sexuella syften. Man bestämde träff med en man som man sedan misshandlade, hotade samt tvingade att föra över 25 000 kronor till en av ungdomarna.

Tingsrätten dömer flera av ungdomarna till ungdomsövervakning och den vuxne mannen som var i 40-årsåldern dömdes för kontakt med barn i sexuellt syfte till skyddstillsyn och krav på genomgånget sexbrottsprogram. 

Att vuxna människor söker kontakt med minderåriga i sexuellt syfte tror jag att nästan alla kan hålla med om är någonting avskyvärt. Det är viktigt att vara medveten om att det finns personer, såväl i den fysiska som digitala världen, som aktivt söker kontakt med barn. Det är  bland annat därför jag och mina kollegor ofta frågar barn och föräldrar om man har verkligen har koll på vilka barnen pratar med på sociala medier och vilka vänförfrågningar man accepterar. Samtidigt slås jag av den grovhet som dessa ungdomar tagit till under brottstillfället. Man kan tycka vad man vill, och jag förstår att det finns mycket känslor inblandat, men vi kan heller inte acceptera att man tar lagen i egna händer på det sätt som man gjorde i det här fallet. I vårt demokratiska Sverige är det polisens uppgift att lagföra dessa individer. Egna initiativ som dessa kan vara både brottsliga och farliga.

Om man leker med tanken att ungdomarna träffat en person som varit beväpnad kan man ju bara föreställa sig hur det hela hade kunnat sluta.

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen
Dela
Mer från Polisrapporten
Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit
Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit

En grupp tonåringar i Torslanda döms efter att ha lockat fram och misshandlat en man...

Bedrägeribrott mot äldre och bostadsinbrott
Bedrägeribrott mot äldre och bostadsinbrott

41 stycken brottsanmälningar i Torslanda och Öckerö kommun.

Garageinbrott och hälsovådlig eldning
Garageinbrott och hälsovådlig eldning

30 brott vecka 6 – garageinbrott i Torslanda och giftig ”förfyrsrök” på Öckerö.

Viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns mediala liv
Viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns mediala liv

I veckan genomförde jag tillsammans med Öckerö kommuns brottsförebyggande samordnare & folkhälsoutvecklare en temakväll på...

Påskfyrsinsamlandet i full gång – håll koll på era barn
Påskfyrsinsamlandet i full gång – håll koll på era barn

I Öckerö kommun har vi märkt av att insamlandet av granar till påskfyrar har börjat.

Senaste nytt
Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit
Man kontaktade underåriga i sexuellt syfte och blev misshandlad – dom har fallit

En grupp tonåringar i Torslanda döms efter att ha lockat fram och misshandlat en man...

Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien
Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

I tisdags inledde Sveriges fotbollsdamer sitt VM-kval med en svår bortamatch mot Italien. I startelvan...

Femtio år av gemenskap, eld och livskunskap
Femtio år av gemenskap, eld och livskunskap

Scoutkåren på Nimbus firar jubileum.

Ny riksteaterförening startar i Torslanda
Ny riksteaterförening startar i Torslanda

”Vi vill ge Torslandaborna mer scenkonst”

Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten
Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten

Under kampanjen ”Ett varmare samhälle” ville Öckerö församling visa att Svenska kyrkan på olika sätt...

Laddar

Är du aktiv i någon förening?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
”Var snälla mot varandra på internet”

”Var snälla mot varandra på internet”

En bibliotekarie lär oss något större än rockhistoria: att vara snälla mot varandra – även på internet.

Sport
Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

I tisdags inledde Sveriges fotbollsdamer sitt VM-kval med en svår bortamatch mot Italien. I startelvan återfanns Felicia Schröder, Elma Junttila Nelhage och Jennifer Falk. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino