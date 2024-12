Lugn vecka i Torslanda och Öckerö

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 49 har vi haft 26 anmälda brott i områdena. Bedrägeribrotten har varit den största brottskategorin i såväl Torslanda som Öckerö kommun. När det kommer till antal anmälda brott har det varit en oerhört lugn vecka i områdena. Både när man jämför med tidigare veckor under 2024 samt om man jämför vecka 49 under tidigare år. Trots det har vi ett ärende som sticker ut i en misshandel på Hönö där ungdomar som varit ute på krogen rykt ihop.

Vi går mot jul och med det följer trivsamt julpynt, god mat och för vissa blir det resor till familj och vänner utanför stan. Jag vill passa på att påminna om vikten av att vara vaksam med sina levande ljus. Varje år är det något hus som fattar eld då man lämnat levande ljus obevakade. Ska man resa bort över jul är det också bra att tänka säkert kring det för att minimera risken för inbrott under julhelgen. Bra saker att tänka på är att inte publicera bilder i sociala medier där man annonserar att man är bortrest innan man kommer hem igen. Sätt timers på lampor i hemmet och informera grannar att man ska vara bortrest så att ni kan hjälpas åt att hålla koll.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24