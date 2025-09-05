Lugn skolstart och diskussioner om buskörning

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 35 upprättades 32 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 26 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 6 stycken brott.

Under veckan som gått har jag varit med på höstens första möte med SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis & Fritid). Det var roligt att höra att skolstarten tycks ha gått lugnt till i våra skolor. En utav våra MC-poliser var också förbi Torslandaskolan i veckan och kontrollerade mopeder. Majoriteten såg bra ut. Ett vanligt fel som dock förekom denna gång var en moped där registreringsskylten inte var väl synlig. Vanligast är detta fel på crossmopeder. Man plockar bort plasthållaren som registreringsskylten ska sitta på av rent estetiska skäl och trycker upp registreringsskylten under sätet istället. Detta är inte tillåtet och kan resultera i böter på 500 kronor. En tumregel att förhålla sig till är att du med enkelhet ska kunna läsa skylten både rakt bakifrån men också från sidorna av mopeden.

Jag har sett att mopedkörningen är en fråga som fortsatt diskuteras i olika forum i våra områden. Det är tydligt att det finns vitt skilda uppfattningar kring hur problematiskt buskörning är. Som jag konstaterade i förra veckans spalt så är Torslanda & Öckerö kommun de områden i hela polisområde Storgöteborg där flest upplever otrygghet kopplat till detta i Polismyndighetens nationella trygghetsundersökning. Ur ett samhällsperspektiv och omtanke för sina grannar kan man fråga sig om det är någonting som vi kan acceptera? Min personliga uppfattning är att vi har passerat det rimliga för vad man kan förväntas leva med när vi har grannar som anpassar sina rörelsemönster på grund av otryggheten de upplever. Jag pratar ofta med våra ungdomar på skolorna om att tänka efter hur och var man kör och vilka konsekvenser det kan innebära både för sig själv och för andra och jag upplever att de flesta förstår detta. Det hör ungdomen till att vilja testa gränser men det krävs också närvarande vuxna som kan ge vägledning och ramar för att de inte ska utsätta sig själva eller andra för onödig fara.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24