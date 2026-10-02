Kriminell rekrytering har flyttat till den digitala världen

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 39 upprättades 55 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 46 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott.

I veckan genomförde vi inom SSPF-föreläsningen (Skola, Socialtjänst, Polis & Fritid) ”Tidiga tecken på kriminalitet”. Föreläsningen riktade sig till föräldrar och andra vuxna och tar upp hur barn- och unga rekryteras in i de kriminella nätverken. Jag har också pratat om det här viktiga ämnet på föräldramöten som jag besökt under den senaste tiden.

Huvudpunkten i föreläsningen är att alla barn och unga idag löper risk för att bli kontaktade och rekryterade oavsett var man bor. Bilden av ett problem för det utsatta området stämmer inte längre när rekryteringen i större utsträckning flyttas från den fysiska till den digitala miljön. På sociala medier för de kriminella nätverken en kommunikation riktad specifikt till barn och unga med syftet att de ska se upp till dem. Våldsuppdrag läggs upp likt jobbannonser med löften om stora pengar. Det är pengar som barnet såklart sällan, för att inte säga aldrig, får. Ofta räknar man med att barnet som luras in ska bli gripen av polis så får nätverket jobbet utfört utan kostnad men där barnet som utför uppdraget fördärvar sitt liv. Det är således viktigt att man som förälder är påläst om varningstecken och har koll på saker som vilka ens barn har kontakt med på sociala medier, vilka de umgås med och vad de gör på kvällarna. För mer information rekommenderar jag att man läser broschyren ”Gängsnacket” man hittar genom en enkel googling.

Jag lyfter det här då vi under de senaste åren sett en rad exempel både i Torslanda och i Öckerö kommun på hur ungdomar lockas av nätverkens budskap. I vissa fall har det handlat om konkreta jobb som när ungdomar från områdena varit påväg tvärs över landet för att spränga en port. I ett annat fall har det handlat om att man åkt till en annan stad för att transportera narkotika mot löften om ersättning.

I dessa fall är föräldrarnas reaktion ofta avgörande för att man ska kunna avbryta handlingen. I andra fall har det handlat mer om en normförskjutning där man kanske inte tagit på sig något våldsuppdrag men där man tydligt ser upp till gängkulturen. Det kan till exempel handla om att man tar efter klädstil och språkbruk. Vi har också sett att bråk som uppstår mellan ungdomar i områdena allt oftare har inslag av förnedringsvåld.

Senast i helgen hade polisen ett ärende där en pojke blev misshandlad av jämnåriga som filmar händelsen och kräver att han går ner på knä för att inte bli misshandlad. Det är någonting som vuxenvärlden måste se och reagera på. Vi måste vara intresserade av våra barns liv, såväl det fysiska som det digitala, och vara både inlyssnande och gränssättande.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24