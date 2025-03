Kontrollera era barns mopeder

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 12 hade vi 34 stycken anmälda brott i områdena. 20 stycken anmälda brott i Torslanda och i Öckerö kommun hade vi 14 stycken anmälda brott. Ser vi till antal anmälda brott per vecka i områdena under 2025 kan vi se att Torslanda har en nedåtgående trend just nu. I Öckerö kommun hade vi en nedåtgående trend mellan vecka 5 och vecka 10 men nu vänder kurvan uppåt igen. Det ska sägas att det är så det brukar se ut i kommunen veckorna före påsk men det blir inte mindre tråkigt för det.

Under veckan hade jag förmånen att få besöka Trulsegårdsskolan och föräldramöten för elever i årskurs 8. Där pratade jag bland annat om tryggheten i Torslanda och mopeder/A-traktorer. Jag underströk vikten att som förälder ta ansvar för sina barns fordon så att de är lagliga och i gott skick. Framförallt för våra barns egen säkerhet. Som en del vet spelade jag och min kommunpoliskollega in en film i maj förra året som ligger på Hisingspolisens Facebook-sida där vi ger tips och råd för hur man kan kontrollera sitt barns moped. Under veckan var jag också ute på Öckerö på ett uppstartsmöte för en ny grannsamverkan. Mycket positivt att vi får fler samverkansgrupper i områdena.

Sist var jag ute på Långrevsvägens Samfällighetsförenings årsmöte och pratade med dem. Ett mycket trevligt möte. Mindre trevligt är att de har problem med mopeder som åker i alldeles för höga hastigheter genom deras bostadsområde. Prata gärna med era barn om ni vet att de brukar köra den vägen till skolan/idrotten och så vidare så hjälps vi åt att förebygga olyckor för allas trygghet och säkerhet.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24