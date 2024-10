Kontroller av mopeder kommer fortsätta

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 42 har vi haft 27 anmälda brott i områdena. I Öckerö kommun var skadegörelsebrotten (2) den största brottskategorin och i Torslanda var tillgreppsbrotten (7) den största.

Nu i början på vecka 43 har våra MC-poliser varit ute i Torslanda för att kontrollera mopeder. En pojke fick under måndagskvällen åka hem med diverse böter. Nu har vi förvisso gått in i de kyligare månaderna när problemet med mopedåkningen lugnat sig något men min ambition är att vi ska fortsätta våra kontroller i både Torslanda och Öckerö kommun under överskådlig tid. Jag vill aldrig behöva få ett larm där vi har en förorsakad ungdom på grund av att man kört en undermålig moped. Det är av omsorg för våra barn som detta är en viktig fråga. För att nå dit är det fortsatt viktigt att man som förälder tar sitt ansvar och har koll på sitt barns moped och vet man om att någon kör trimmat är det bra ifall man tipsar polisen.

Det för mig in på nästa punkt jag vill ta upp i veckans spalt. Vi upplever från såväl polisen som våra samverkanspartners att inte alla känner till tipsfunktionen på polisens hemsida. Som bekant kan det finnas viss kötid för att nå fram till 114 14 och vissa personer drar sig för att lämna information av det skälet. På www.polisen.se finns det en knapp uppe i det högra hörnet med texten ”tipsa polisen”. Där kan man snabbt och enkelt skriva in sitt tips i fritext, bifoga filer med mera och sedan skicka in sitt tips. Ett jättebra och smidigt verktyg för dig som har information att lämna.

Allt gott tills vi hörs igen!

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24