Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 40 upprättades 47 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 33 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 14 stycken brott.

Utstickande i veckan var att polis och räddningstjänst larmades till en villabrand i Öckerö kommun. Olyckligt nog gick huset inte att rädda och räddningstjänsten arbetade på över natten för att se till att branden inte spred sig. I den här typen av ärenden är det polisens roll att underlätta räddningstjänstens arbete och inhämta information för att bedöma om något brott begåtts. I det här fallet valde man, på grund av spridningsrisken, att evakuera närliggande fastigheter. En anmälan upprättades av patrullen på plats vilket är rutin för att utreda om det ligger något brott bakom men baserat på initiala uppgifter från platsen tyder ingenting på att någon brottslig gärning ska ha förorsakat branden.

Den 4/10 larmas polis till Lilla Varholmen om en EPA som kört vingligt från Hönö. Patrull kommer till platsen och lokaliserar fordonet som framförs av en kille i 15-årsåldern. Vid kontroll uppstår misstanke om grovt rattfylleri och förarens AM-körkort omhändertas. Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö kommun. Rattfylleri är en allvarlig företeelse oavsett vem som sitter bakom ratten som i värsta fall kan sluta i allvarliga personskador eller dödsfall. Jag hoppas att föraren i det här fallet har lärt sig en läxa om sitt trafikbeteende. Nu lär det dröja ett tag innan han får lov att sitta bakom ratten igen.

Jag vill avsluta veckans spalt med en uppmaning. Det är klokt att redan nu söka tillstånd om man vill anordna en påskfyr under 2026. Detta gör man genom att vända sig till Polismyndighetens tillståndsenhet. Då handläggningstiden kan ta ett tag ska man inte vänta till de sista veckorna med att skicka in sin ansökan. En påskfyr är att anse som en offentlig tillställning och kräver tillstånd för att få anordnas enligt ordningslagen. Jag har förstått att det hos vissa individer funnits en oro kring att stå med sitt namn på ett tillstånd och det är en oro som jag vill få bort. Med ett tillstånd kommer vissa saker att förhålla sig till. Det kan till exempel gälla frågor om brandsäkerhet eller att man ska ha ett visst antal funktionärer på platsen. Om man som arrangör förhåller sig till villkoren i sitt tillstånd behöver man inte känna oro. Skulle det uppstå en händelse som är bortom den egna kontrollen så kommer man inte att hållas ansvarig för detta. Ifall man har frågor kring detta ser jag gärna att man hör av sig till mig så att vi kan ha en dialog.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24