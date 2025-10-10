Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”

Publicerad: igår kl 10:22

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 40 upprättades 47 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 33 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 14 stycken brott.

Utstickande i veckan var att polis och räddningstjänst larmades till en villabrand i Öckerö kommun. Olyckligt nog gick huset inte att rädda och räddningstjänsten arbetade på över natten för att se till att branden inte spred sig. I den här typen av ärenden är det polisens roll att underlätta räddningstjänstens arbete och inhämta information för att bedöma om något brott begåtts. I det här fallet valde man, på grund av spridningsrisken, att evakuera närliggande fastigheter. En anmälan upprättades av patrullen på plats vilket är rutin för att utreda om det ligger något brott bakom men baserat på initiala uppgifter från platsen tyder ingenting på att någon brottslig gärning ska ha förorsakat branden. 

Den 4/10 larmas polis till Lilla Varholmen om en EPA som kört vingligt från Hönö. Patrull kommer till platsen och lokaliserar fordonet som framförs av en kille i 15-årsåldern. Vid kontroll uppstår misstanke om grovt rattfylleri och förarens AM-körkort omhändertas. Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö kommun. Rattfylleri är en allvarlig företeelse oavsett vem som sitter bakom ratten som i värsta fall kan sluta i allvarliga personskador eller dödsfall. Jag hoppas att föraren i det här fallet har lärt sig en läxa om sitt trafikbeteende. Nu lär det dröja ett tag innan han får lov att sitta bakom ratten igen. 

Jag vill avsluta veckans spalt med en uppmaning. Det är klokt att redan nu söka tillstånd om man vill anordna en påskfyr under 2026. Detta gör man genom att vända sig till Polismyndighetens tillståndsenhet. Då handläggningstiden kan ta ett tag ska man inte vänta till de sista veckorna med att skicka in sin ansökan. En påskfyr är att anse som en offentlig tillställning och kräver tillstånd för att få anordnas enligt ordningslagen. Jag har förstått att det hos vissa individer funnits en oro kring att stå med sitt namn på ett tillstånd och det är en oro som jag vill få bort. Med ett tillstånd kommer vissa saker att förhålla sig till. Det kan till exempel gälla frågor om brandsäkerhet eller att man ska ha ett visst antal funktionärer på platsen. Om man som arrangör förhåller sig till villkoren i sitt tillstånd behöver man inte känna oro. Skulle det uppstå en händelse som är bortom den egna kontrollen så kommer man inte att hållas ansvarig för detta. Ifall man har frågor kring detta ser jag gärna att man hör av sig till mig så att vi kan ha en dialog.

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

TEXT:

Redaktionen

Dela
Mer från Polisrapporten
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”

Utstickande i veckan var att polis och räddningstjänst larmades till en villabrand i Öckerö kommun.
Flera stölder av fordonsfronter från Volvobilar
Flera stölder av fordonsfronter från Volvobilar

Under vecka 38 upprättades 47 stycken brottsanmälningar i områdena.
Uppsving av stölder av elsparkscyklar
Uppsving av stölder av elsparkscyklar

Just nu har vi ett uppsving i stölder av elsparkcyklar. I synnerhet i anslutning till...
Lugn skolstart och diskussioner om buskörning
Lugn skolstart och diskussioner om buskörning

Det är tydligt att det finns vitt skilda uppfattningar kring hur problematiskt buskörning är.
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning

Mest utstickande resultaten av otrygghet är kopplat till buskörning med mopeder.
Senaste nytt
Villa totalförstörd under stormiga helgen
Villa totalförstörd under stormiga helgen

En villa på Hummerviksvägen på Öckerö totalförstördes i en brand under lördagen förra veckan. Hårda...
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”

Utstickande i veckan var att polis och räddningstjänst larmades till en villabrand i Öckerö kommun.
Tonfisken tillbaka på Västkusten – forskarna vill förstå varför
Tonfisken tillbaka på Västkusten – forskarna vill förstå varför

Efter decennier av frånvaro har blåfenad tonfisk nu börjat etablera sig i svenska vatten.
Kampen på havet
Kampen på havet

– en dag med tonfiskforskningen.
Militärövning i Öckerö och Torslanda
Militärövning i Öckerö och Torslanda

Under perioden 6–16 oktober övar Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) längst västkusten, hela vägen från Göteborg...
Laddar

Är du vaccinerad mot bältros?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En månad att tänka på det jobbiga

En månad att tänka på det jobbiga

Under oktober varje år pågår Cancerfondens Rosa bandet-kampanj med syftet att samla in pengar till forskning och sprida kunskap om cancer – i synnerhet bröstcancer. 
Hönö
Finnjollarnas regatta avgjord

Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino