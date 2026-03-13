Innovativa bedrägeriförsök fortsätter att tillta – Var vaksam

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 10 upprättades 27 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 19 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes åtta stycken brott.

Anmälda bedrägerier och bedrägeriförsök fortsätter tyvärr att strömma in. I veckan har det rört sig om telefonsamtal där personer uppgett sig för att vara från olika företag, spelbolag eller inkasso och med olika berättelser försökt komma åt målsägandenas kortuppgifter eller förmå dem att klicka på länkar.

I ett annat ärende har en blufflänk på sociala medier gjort att målsägande trott sig köpa varor från ett riktigt företag men vid kontroll av länken visade det sig att sidan var en bluffsida. Som polis blir man glad de gånger man ser att målsäganden genomskådat bluffarna innan det var försent och således inte blivit av med några pengar. Tyvärr är det dock alltid några som inte hinner uppfatta bluffen i tid och med tanke på hur innovativa bedragarna är i sina bedrägerier så är det inte konstigt att man blir lurad. Det är ingenting som den som blir utsatt ska känna skam över utan, som jag sagt tidigare, den enda som borde skämmas är bedragaren.

Vi måste fortsätta att stärka samhällets kollektiva förmåga för att bekämpa bedrägeribrotten. Prata med varandra, med familj och vänner om bedrägerier och polisanmäl om du blir utsatt för såväl ett fullbordat bedrägeri eller bedrägeriförsök. Era anmälningar hjälper polisen att lägga pusslet för att lagföra bedragare och ger oss kännedom om modus som förändras ständigt.

Under veckan deltog jag på nationella trafiksäkerhetsförbundets (NTF) konferens Barn, Liv och Trafik på Lindholmen där huvudämnet var säker trafikmiljö för barn- och unga. Jag har pratat en del om elsparkcyklar när jag varit ute på diverse föräldramöten och varför det är viktigt att se efter att barnen har korrekta fordon. För mig blev den saken klar med all tydlighet när jag fick lyssna till en läkare på Sahlgrenska som berättade om de elsparksrelaterade olyckor som de får in på akuten. Det var allt ifrån mer eller mindre allvarliga frakturer till avslitna nervtrådar som i vissa fall gett permanenta skador på patienterna. Läkaren var bestämd i sin uppfattning att han inte tyckte att någon borde inneha en elsparkcykel och att en vanlig cykel var bättre för där får man i alla fall motion. Jag säger att ifall man ändå köper en elsparkcykel till ett barn så ska den max ha en effekt på 250w och gå i 20 km/h. Har elsparkcykeln högre effekt eller går fortare räknas den inte som cykel och då begår barnet som framför den brottet olovlig körning och som förälder kan man misstänkas för brottet tillåtande av olovlig körning.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24