Ingen ökad hotbild mot skolor efter attentatet i Örebro

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 5 hade vi 37 stycken anmälda brott i områdena. 17 stycken anmälda brott i Torslanda där bedrägeribrott, tillgreppsbrott och våldsbrott är de största brottskategorierna med 3 stycken anmälda brott vardera. Positivt gentemot förra veckan är att vi under vecka 5 inte fått in någon ny anmälan om stöld ur fordon. I Öckerö kommun hade vi 20 stycken anmälda brott där bedrägeribrotten stod för 15 stycken av dessa. Av dessa 15 hör dock 10 stycken till samma brottsanmälan vilket påverkar statistiken som helhet.

Mina kollegor har under veckan påträffat misstänkt narkotika vid Klockedammen i Torslanda. Att det brukas diverse substanser på platsen är tyvärr ingenting nytt. Vi har även tidigare sett tecken på detta genom åren.

Som vi alla följt i media inträffade ett fruktansvärt attentat på en skola i Örebro tisdagen den 4/2 med många döda. I skrivande stund är det lite information som är bekräftad och vi får invänta utredningen för att få svar på alla frågor som givetvis uppstår i en sån här situation. Jag kommer vara ute på skolorna i veckan och försöka fånga upp eventuella tankar hos våra ungdomar men prata gärna där hemma också om det som inträffat. I Torslanda och i Öckerö kommun har vi ett gott samarbete med våra skolor. I nuläget ser man inte att det finns någon ökad hotbild mot skolor generellt men vi kommer säkerligen få anledning att återkomma till vad vi kan göra tillsammans för att ytterligare säkra skolmiljön för våra barn.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24