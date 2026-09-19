Håll uppsikt men gör det på rätt sätt

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 37 upprättades 42 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 26 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 16 stycken brott.

Utstickande i veckan var ett larm från den 8 september då polisen larmas till Amhults resecentrum då en person ska ha setts hantera ett vapen i en bil. När polisen kommer till platsen kontrolleras ett antal individer och vapnet kunde i detta fall konstateras vara av soft airgun-typ. Alltså inte ett äkta vapen. Trots att vapnet denna gång visade sig inte vara äkta så har jag två reflektioner. Den första är hur viktigt det är att vi hjälps åt att hålla uppsikt och att polisen kontaktas om någon ser vapen eller vapenliknande föremål hanteras på offentliga platser. Inringaren i det här ärendet ska ha en stor eloge. Den andra reflektionen är, som jag har pratat om tidigare, hur viktigt det är att vi pratar med våra ungdomar om att de absolut inte ska ha vapenliknande föremål med sig på offentliga platser. Det kan vara på skolan, på träningen eller på torgen. Den tid vi lever i gör att polisen alltid måste utgå från att vapnet kan vara äkta och i absolut värsta fall kan det innebära att polisen skjuter verkanseld för att förhindra dödligt våld och rädda liv. Det är alltså inte en fråga att ta lätt på.

I veckan fick jag information om en tråd i en lokal grannskapsgrupp på sociala medier där det varnats för en man som i tråden pekas ut som pedofil och som rör sig bland ungdomar i högstadieåldern i Torslanda. Grannskapsgrupper är bra till mycket och det är inte fel att uppmärksamma andra föräldrar och vuxna om sin oro, men undvik att peka ut enskilda personer vid namn. Det handlar inte om att sympatisera med någon som potentiellt begår brott men sådana trådar brukar leda till diverse utpekanden av flera olika personer, även personer som inte har med saken att göra. Jag tror att alla förstår att om man blir felaktigt utpekad för en sådan sak så kan det få allvarliga konsekvenser för den personen. Att peka ut folk på det sättet skulle också kunna utgöra förtal, vilket är brottsligt. Hör istället av er till polisen om ni sitter på sådana uppgifter och namn så att vi kan göra vårt jobb. Med detta sagt så är informationen självklart oroande och sitter du som läser detta på ytterligare information så ber jag dig att tipsa polisen.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24