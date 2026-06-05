Håll koll på vilka appar barnen använder

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 22 anmäldes 41 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 30 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 11 stycken brott.

Vi går än en gång mot sommarlovstider vilket innebär tid för välförtjänt återhämtning och lugna dagar för våra barn- och unga. Samtidigt innebär sommarlovet ofta minskad vuxenkontroll och färre aktiviteter när skola och föreningar har uppehåll vilket de kriminella gängen utnyttjar för att rekrytera in barn- och unga. De kriminella kontaktar barn och unga där de finns, bland annat i vanliga sociala medietjänster som exempelvis TikTok, Instagram och Snapchat. Det kan handla om att de börjar följa ditt barn på sociala medier och skickar meddelanden. Därefter flyttas ofta konversationen över till andra plattformar som Telegram och Signal. Här läggs kriminella uppdrag ut i olika chattar. Unga följer och interagerar också med individer som är kopplade mot organiserad brottslighet. En stor del av rekryteringen sker på nätet. Polisen uppmanar därför föräldrar att hålla koll på vad ditt barn gör, vilka appar ditt barn använder och vara uppmärksam på varningssignaler och agera direkt vid oro.

Allt fler söker hjälp och stöd. Om det är bråttom att få hjälp ringer du 112, annars ringer du 114 14 eller går in på polisen.se där det finns mer information. Det är viktigt att komma ihåg att problemet med rekrytering till kriminella gäng ändrat skepnad över tid. För 15 år sedan var det kanske mer att man rekryterade fysiskt på till exempel det lokala torget. Idag spelar det ingen roll vart i landet man bor eller hur tryggt området upplevs i övrigt. De kriminella finns där barnen finns – särskilt i telefonen och spelvärlden.

Under vecka 22 fick polisen in en anmälan om bostadsinbrott i Torslanda. Det är det första anmälda bostadsinbrottet i området sedan februari månad. När semestrarna drar igång är det många hus som står tomma vilket innebär en ökad risk för inbrott. Hjälps åt i grannskapet att upprätthålla vaksamheten och ring polisen om ni ser någonting misstänkt.



Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24