Garageinbrott och hälsovådlig eldning

Publicerad: idag kl 07:40
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 6 upprättades 30 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 24 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes sex stycken brott. 

I veckan anmäldes tre stycken garageinbrott vid Änghagen i Torslanda. Under 2026 har det hittills anmälts åtta stycken garageinbrott i Torslanda De andra anmälningarna kommer från områdena runt Hornkamsgatan och Solängsvägen/Låkeberget. Hjälp varandra i grannskapet att hålla uppsikt och ring polisen via 112 om ni ser misstänkt rörelse vid garage- och andra parkeringsytor och bedömer att det kan vara inbrott på gång. 

I Öckerö kommun fortsätter ser vi att de så kallade ”förfyrarna” är igång där ungdomar brukar samlas och elda. Tyvärr, får jag väl säga, ser vi fortsatta tecken på att det eldats med miljöfarliga varor såsom däck och olja. Det är ett otyg som måste upphöra. Dels förorenar det marken det eldas på vilket är riktigt dåligt ur en miljösynpunkt och kan få skadliga konsekvenser på omgivningen. Det innebär också risker för de ungdomar som sitter vid elden och andas in gifterna från det som eldats. En polis som närmat sig en brand med dessa material hade sannolikt tagit på sig sin gasmask men våra ungdomar sitter alltså och andas in den röken rakt in i lungorna. 

 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen
Sju sekunder i augusti

Sju sekunder i augusti

”Det var det dummaste jag hört – idag.” Ribban för dumheter sänks ju snabbare än någonsin.

Här är olympierna från vårt närområde

Här är olympierna från vårt närområde

Vilka olympier har egentligen sitt ursprung i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde?

