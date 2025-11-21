Veckans tidning
Gängsnack med sjundeklassare

Publicerad: idag kl 06:26
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 46 upprättades 28 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 26 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 2 stycken brott.

Under vecka 46 genomförde vi inom SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis & Fritid) lektionen ”Gängsnacket” för samtliga elever i årskurs 7 på Torslandaskolan. Det är ett material som vi kört i skolor runtom på Hisingen under det senaste året och som syftar till att ge barnen kunskap om riskerna med att rekryteras av kriminella gäng. Lektionen brukar resultera i bra diskussioner och så även denna gång. Samtliga elever fick också med sig foldern ”Gängsnacket” att ta med hem till sina föräldrar för att ytterligare sprida budskapet. 

Under veckan har polisen genomfört ett antal nykterhetskontroller både i Torslanda och i Öckerö kommun. De allra flesta har varit nyktra vilket vi är väldigt glada för men vi fick ett positivt blås på Hönö vilket resulterade i en anmälan om rattfylleri. 

Vi börjar närma oss adventstider och kyligare temperaturer innebär också ökad risk för halka på våra vägar. Vi som är poliser vet att mornar under 0-gradigt brukar föra med sig ett antal larm om trafikolyckor. Jag vill därför passa på att påminna om vinterdäcken och att man är ute i god tid på morgonen så att man inte är stressad när man kör på halt väglag. Se också till att skrapa rutorna på bilen så att sikten är god och borsta av eventuell snö från såväl rutor som biltak så att ingen snö lossnar och smäller i framrutan på bilen bakom. 

 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

Redaktionen
