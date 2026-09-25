Förhöjd oro kring Amhult Resecentrum

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 38 upprättades 40 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 31 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 9 stycken brott.

I Torslanda inkom ett larm om bråk mellan ungdomar vid Amhults resecentrum. Polis var på plats och anmälan om misshandel upprättades. Samtidigt är oron från såväl polis, socialtjänst, skola och fritidspersonal just nu förhöjd när det gäller Amhult Resecentrum. Polisen har under veckan fått in flera samtal om personer som ska sälja alkohol till minderåriga och polisen får fortsatt tips om misstänkt narkotikahantering. Det är alltså uppenbart så att det finns riskhöjande faktorer i området och som förälder bör man vara extra uppmärksam om det är så att man trots det tillåter sitt barn att vistas på platsen under eftermiddagar eller kvällar. Det skadar aldrig att ta en sväng förbi och kolla läget.

Under kommande veckor genomför Öckerö kommun en trygghetsundersökning där du som bor i kommunen kan gå in på kommunens hemsida och besvara en webbenkät med frågor kopplat till tryggheten i kommunen. Resultaten i trygghetsundersökningen kommer att utgöra ett underlag i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Ju fler svar vi får in desto bättre blir underlaget vi kan jobba vidare med.

Svara på enkäten på Öckerö kommuns hemsida – Enkäten är öppen fram till den 18 oktober.

Mvh. Isak Garpebring, Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24