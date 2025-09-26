Veckans tidning
Flera stölder av fordonsfronter från Volvobilar

Publicerad: idag kl 09:45

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 38 upprättades 47 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 35 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 12 stycken brott.

I Torslanda hade vi ett utstickande ärende i Amhult med en kvinna i 95-årsåldern som blev hundbiten. Jag vet att tidningen kommer skriva om detta så jag går inte in närmre på ärendet men polisen upprättade en anmälan om vållande till kroppskada. Som hundägare har man ett stort ansvar för att hunden inte orsakar skador. Brister man i denna tillsyn av sin hund får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada alternativt besluta om den ska omhändertas.

Under helgen vecka 38 begicks fyra stölder av fordonsfronter på volvobilar i Torslanda. Flera av stölderna begicks nattetid i området längs Domarringsgatan. Samma område var aktuellt för en tid sedan när vi såg ett uppsving av lyktstölder på Hisingen. Jag har bett våra poliser att titta till området i mån av tid men hjälp också varandra att hålla koll på parkeringarna i området och ring polisen om ni ser någonting misstänkt.

I Öckerö kommun har vi ett utstickande ärende från natten mot lördag där en kvinna i 15-årsåldern blev misshandlad på Hönö av en kvinna i 40-årsåldern. Polisen var på plats och lyckades lokalisera den misstänkta kvinnan och en anmälan om misshandel upprättades.

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

