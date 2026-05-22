Flera garageinbrott

Publicerad: idag kl 11:07 (uppdaterad idag kl 11:07)
Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 20 anmäldes 38 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 30 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes åtta stycken brott.

Tidigare i maj anmäldes ett antal garageinbrott i Torslanda vid Domarringsgatan i höjd med Trollrunan. I det aktuella fallet verkar det som att man brutit sig in i en garagelänga på ett ställe och därigenom kunnat ta sig genom hela längan och tillgripa gods. Olika typer av inbrott sker återkommande i Torslanda. Hittills i år har det anmälts 33 stycken inbrott av olika slag där garageinbrott står för den största andelen med 22 stycken anmälda brott, följt av sex stycken anmälda bostadsinbrott. Vi ser att de allra flesta brotten begås i relativt nära anslutning till områdets större vägar såsom Kongahällavägen, väg 155 eller Domarringsgatan. Rimligtvis därför att vägarna möjliggör en snabb flykt efter utfört brott. Jag fortsätter därför att slå ett slag för grannsamverkan. Det finns gott stöd i forskningen att den bästa förebyggande åtgärden man kan vidta i ett område är att öka den sociala kontrollen. Många inbrottstjuvar tycks också jobba med att rekognosera ett tilltänkt objekt före brottet och läser av visuella signaler som kan tyda på att det finns stöldbegärliga föremål i objektet. Grannsamverkan syftar till att öka den sociala kontrollen när grannskapet hjälps åt att vara vaksamma och att plocka bort de visuella signaler som inbrottstjuven letar efter. Om ditt bostadsområde, gata eller bostadsrättsförening med mera inte är anslutna till grannsamverkan rekommenderar jag att man överväger det. För den intresserade går det att läsa mer på www.samverkanmotbrott.se.

I Öckerö kommun har polisen under de senaste helgerna gjort tillsyner i Hönö Klåva under helgkvällar. Bakgrunden är att vi under det senaste halvåret haft några inrapporterade ärenden om bråk och misshandelsfall runt Klåva. Vårt syfte med våra tillsyner är att bidra till tryggheten på platsen och på sikt tittar vi på om ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

