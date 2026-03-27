Under vecka 12 anmäldes 47 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 22 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 25 stycken brott.

I veckan blev jag uppringd av en kvinna som bad mig ta upp ett bedrägeriförsök hon nyligen blivit utsatt för i hopp om att kunna hjälpa andra att inte gå på bedrägeriet. Bedrägeriet går ut på att man får ett sms från en uthyrningsfirma för bilar där det framgår att en bil man påstås ha hyrt ska lämnas tillbaka inom en timme. I smset finns också ett telefonnummer som offret ska ringa för att ”reda ut missförståndet”. Väl där blir man kopplad till vad som påstås vara ens bank där man slutligen försöker komma åt offrets uppgifter för att komma över pengar.

Det här är ett klassiskt exempel på hur bedragare jobbar. Skapa stress hos målsägande och påstå att det är bråttom för att man inte ska hinna tänka över situationen. I det här fallet slutade det vid ett försök men det är jättebra att vi delar erfarenheter med varandra. Det är ett av sätten som vi kan skydda oss på och försvåra för bedragarna.

Under lördagen den 21 mars arbetade lokalpolisområdet tillsammans med sjöpolisen och trafikpolisen ute i Öckerö kommun som en del i det trygghetsskapande arbetet i kommunen inför påsken. Fokus låg både på trafiken men också på kontaktskapande arbete mot ungdomar. Trafikarbetet resulterade i 123 stycken alkoholutandningsprov, 18 stycken ordningsböter, en anmälan om grovt rattfylleri, en anmälan om rattfylleri och olovlig körning samt fyra stycken inspektioner av fordon.

Den 21 mars fick polisen också larm om en misshandel som ska ha inträffat vid Hönö Klåva där en man ska ha blivit misshandlad av flertalet andra män. Patruller på plats lyckas lokalisera de misstänkta gärningsmännen som greps.



Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

