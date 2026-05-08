Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 18 anmäldes 53 stycken brott i områdena. I Torslanda anmäldes 36 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 17 stycken brott.

Under april månad ökade antalet anmälda bedrägerier i Torslanda igen efter att ha varit på nedgång under februari och mars. Det anmäldes under april månad 37 stycken bedrägeribrott varav 14 stycken fullbordade bedrägerier och 23 stycken försöksbrott. Många av bedrägerierna består av någon form av manipulationsförsök. Ett vanligt modus, som jag tidigare skrivit om, har varit att man kontaktat målsägande på sms. Man har utgivit sig för att vara från allt från en bensinmack där man påstås ha hyrt en bil som inte lämnats tillbaka eller från en reparationsfirma som ska komma och genomföra ett arbete i bostaden. Det bästa vapnet mot bedrägerier är vaksamhet och ett kritiskt förhållningssätt. Tyvärr är det nödvändigt att inte utgå från att alla har goda intentioner. Ställ frågor, kontrollera uppgifter, säg nej och lägg på luren eller stäng dörren om du är minsta tveksam. Anmäl framförallt till polisen om du blir utsatt för ett bedrägeriförsök eller fullbordat bedrägeri så att vi får chansen att ta fast bedragarna.

Under veckan har polisen lagt lite extra tid på att arbeta mot trafikrelaterad brottslighet i Torslanda och i Öckerö kommun. I polisens nationella trygghetsundersökning 2025 uppgav en stor andel av de svarande att man upplevde otrygghet kopplat till buskörning med mopeder i områdena. Vi har därför lagt tid på att kontrollera mopeder, A-traktorer och elsparkcyklar. Arbetet är i skrivande stund inte summerat ännu men hittills har några personer rapporterats för olovlig körning då man antingen trimmat sin moped eller haft en elsparkcykel med för hög motoreffekt (för elsparkcykel gäller en motoreffekt på maximalt 250 watt för att räknas som cykel). Utöver brottsanmälningarna har det blivit många samtal till föräldrar och några utfärdade ombesiktningar av fordon. Från polisens sida vill vi inte att någon ska dö eller skadas allvarligt i trafiken och det är därför det är viktigt att alla, inklusive barn och unga, kör trafiksäkra fordon.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24