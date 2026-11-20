Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 46 upprättades 32 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 20 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 12 stycken brott.

För några veckor sedan skrev jag om en anmäld våldtäkt i Torslanda. Polisen genomförde, som alltid vid grova brott, omfattande utredningsåtgärder för att hitta och lagföra gärningsmän. Nu efter några veckor har förundersökningen lagts ner med hänvisning till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Det innebär att man i förundersökningen inte kunnat konstatera att brottet som anmälts har skett.

Den 12 november föll plötsligt snö över Göteborg och polisen larmades till Sörredsmotet på väg 155 där ett tiotal bilar kolliderat med varandra varav en person blivit fastklämd och fick skäras loss av räddningstjänsten. Olyckan tycks ha uppstått genom att ett fordon fått sladd och kolliderat med vägräcket och andra fordon. Jag vill passa på att uppmana alla som inte redan gjort det att byta till vinterdäck. Mellan den 1 december och 31 mars ska personbilar, lätta lastbilar, lätta bussar, A-traktorer och släpvagnar till dessa, ha vinterdäck eller likvärdig utrustning när det är vinterväglag. Som vi har märkt de senaste dagarna kan väderleken slå om under arbetsdagen och temperaturerna sjunker så för att minimera risken för olyckor krävs bra däck och att man tar det försiktigt på vägarna och håller sig till hastighetsbegränsningarna.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24