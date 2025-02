Bedrägeribrotten på uppgång

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 7 hade vi 32 stycken anmälda brott i områdena. 21 stycken anmälda brott i Torslanda och 11 stycken anmälda brott i Öckerö kommun. Jämför vi perioden med tidigare år ligger vi förhållandevis lågt just nu med anmälda brott. Bedrägeribrotten var den största brottskategorin i såväl Torslanda som Öckerö kommun där annonsbedrägeri respektive kortbedrägeri var den mest förekommande brottsrubriceringen.

Jag följer kontinuerligt brottsutvecklingen i områdena och just bedrägeribrotten sticker ut just nu. Vartannat brott som anmälts från Öckerö kommun hittills i år är ett bedrägeribrott. Redan nu med en vecka kvar på februari ser det ut som att bedrägeribrotten kommer öka under januari-februari jämfört med samma period tidigare år. Ungefär hälften av bedrägeribrotten som anmälts i såväl Öckerö kommun som Torslanda gäller just kortbedrägeri och annonsbedrägeri.

Kortbedrägeri innebär att ett betalkort eller kontokort olovligen används för betalning i butik eller på nätet. Gärningspersonen har använt sig av kortuppgifterna på ditt kort utan att ha tillgång till det fysiska kortet. Gärningspersonerna kommer över dina kortuppgifter via till exempel dataintrång, nätfiskemejl eller olovlig avläsning av kortdata, så kallad skimning.

Annonsbedrägeri innebär som det låter att man bedrar någon via en annons. Det kan röra sig om att man köper en vara på nätet som sedan aldrig levereras. Det kan vara att du säljer en vara och levererar den och sedan aldrig får betalt. Det kan också röra sig om bedrägerier kopplat till lägenhetsuthyrning där någon kräver förskott på hyra eller deposition för en lägenhet som sedan visar sig inte existera.

Några tips på hur du kan skydda dig mot att bli utsatt är bland annat:

Använd bankens säkerhetslösning för dina bankkort. Spärra kortet för internetköp och öppna det när du vill handla på nätet.

Handla inte på osäkra webbsidor. Sök efter omdömen och varningar inför ett köp på en för dig ny sida.

Undvik att betala förskott om du handlar av privatpersoner.

Läs mer om hur du skyddar dig från bedrägerier på polisens hemsida:

Kortbedrägeri: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/bedrageri/bedragerier/kortbedragerier/

Annonsbedrägeri: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/bedrageri/bedragerier/annonsbedrageri/

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24