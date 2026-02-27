Bedrägeribrott mot äldre och bostadsinbrott

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 8 upprättades 41 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 38 stycken brott. I Öckerö kommun anmäldes 3 stycken brott.

Utstickande i veckan är att vi haft ett tiotal anmälda bedrägeribrott mot äldre i Torslanda. Många avbröts vid försöksstadiet men några brott fullbordades. Ett modus som återkommit har varit att man blivit kontaktad på appen Whatsapp av en person som utgett sig för att vara från polisen. Personen har lurat till sig kortuppgifter i syfte att bedra målsägande på pengar. Ett annat modus har varit att man fått ett falskt sms om att man ska ha köpt en vara som man inte har köpt. När man ringer upp numret för att påpeka att man inte beställt någonting genomförs ett bedrägeriförsök. Bedrägeribrott är en riktigt ful brottstyp där förövaren helt saknar empati för de människor man utsätter. Det är viktigt att vi gör allt för att skydda oss själva och våra nära och kära. Polisen gick nyligen ut med kampanjen ”Våga vara otrevlig” som riktar sig mot just bedrägeribrott. Är man minsta osäker under ett telefonsamtal eller på personen som står vid dörren, våga vara otrevlig och lägg på luren eller stäng dörren.

I Torslanda har vi också haft sex anmälda försök till eller fullbordade bostadsinbrott i veckan. De är lite utspridda i Torslanda men tre av dessa är anmälda från området runt Gamla Tumlehedsvägen/Hornkamsgatan. Två stycken är anmälda från området runt Flygledarevägen och en från Kvisljunge-by. Hjälp varandra i grannskapen att hålla uppsikt över området. Ser ni misstänkt rörelse där ni kan ana att det rekas för inbrott, ring polisen. Om ert bostadsområde inte redan är anslutna till grannsamverkan är det en samverkansform bland boende som visat sig ha bra effekt mot bostadsinbrott. Det går att läsa mer om grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se .

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24