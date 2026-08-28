Att riva ner valaffischer är ett brott

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 34 upprättades 38 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 28 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes tio stycken brott.

Under veckan fick polisen larm om en påverkad man som under eftermiddagar sökte kontakt med ungdomar uppe vid Torslandavallen och betedde sig märkligt. Det skapade förståeligt nog obehag hos många och ledde till att man kontaktade polisen. Polis var på plats och tog med mannen från platsen. Jag har sedan dess inte hört att han ska ha återvänt, men jag vill ändå skicka en uppmaning till alla som rör sig i området att hålla lite extra uppsikt och ringa till polisen om han skulle dyka upp igen.

I veckan fick jag också ett väldigt tråkigt samtal från en mamma vars barn blivit påkörd av en moped. Barnet klarade sig tack och lov från allvarligare skador men mopedföraren stack från olycksplatsen. Att vistas i trafiken kommer med såväl ansvar som skyldigheter. Olyckor händer och ibland har man ingen kontroll över den saken. Det man däremot har kontroll över är ens eget agerande när olyckan är framme. Är man inblandad i en trafikolycka, oavsett om man är den vållande parten eller inte, är man skyldig att stanna kvar på platsen. Är det enbart materiella skador räcker det oftast gott med att man byter uppgifter med den andra parten. Om olyckan också omfattar personskador ringer man polisen och väntar in patrullen. Gör man inte det och lämnar platsen utan att ge sig till känna gör man sig skyldig till brottet smitning från trafikolycka. Utöver den juridiska aspekten skulle jag påstå att det också är en moralisk skyldighet man har, särskilt när barn är inblandade.

Den 13 september går vi till val i Sverige för att välja våra företrädare i riksdag, regioner och kommuner. Det märks inte minst på alla valaffischer, torgmöten och kampanjer som nu syns på våra gator och torg. Vi har alla den stora förmånen att leva i ett demokratiskt land där vi har möjligheten att rösta på lika villkor. Det innefattar också att var och en har en demokratisk rättighet att göra sin röst hörd och opinionsbilda. Jag har fått till mig att det tyvärr finns de som ägnar sig åt att istället sabotera för andra genom att till exempel riva ner de politiska partiernas valaffischer. Jag vill vara väldigt tydlig med att även det utgör ett brott. Beroende på vad man gör kan det handla om skadegörelse, stöld eller egenmäktigt förfarande. Gör gärna din åsikt hörd i valrörelsen men gör det enligt våra demokratiska spelregler så värnar vi om vårt demokratiska samhälle.

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24