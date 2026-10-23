Anmälan om våldtäkt i närheten av Torslandakrysset

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Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 42 upprättades 55 stycken brottsanmälningar i områdena. I Torslanda anmäldes 43 stycken brott och i Öckerö kommun anmäldes 12 stycken brott.

Den händelse som sticker ut i veckan är den anmälan om våldtäkt som polisen upprättade på fredagen 16 oktober där en kvinna ska ha blivit överfallen av flera individer i området runt Torslandakrysset. Då det rör sig om ett grovt brott i en pågående förundersökning så kan jag i nuläget inte gå in på några detaljer kring brottet men då jag vet att brottet skapat oro hos många vill jag ändå nämna att den här typen av fall är ovanligt i Torslanda. Under de senaste fem åren har vi, inklusive helgens ärende, två anmälda våldtäkter utomhus där målsägande varit obekant med gärningsmannen. Nu jobbar polisen med att utreda helgens brott och för att identifiera och gripa gärningsmännen. 

Den 16 oktober vid 21-tiden larmas polisen mot Torslanda torg då ungdomar ska ha stått på gångbron intill busshållplatsen och kastat ägg mot passerande bilar. Otroligt dumt och onödigt beteende. Om du som förälder har ett barn som befann sig där under den angivna tiden kan det vara vettigt att ta ett snack därhemma och se om ditt barn vet någonting. 

Det sker mycket runt våra ungdomar på kvällarna just nu vilket vi fortsatt måste hjälpas åt med att lugna ner. 

Mvh. Isak Garpebring,
Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun
Tel. 076-103 10 24

Redaktionen

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Redaktionen
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