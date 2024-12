2793 anmälda brott under 2024

Hej torslanda- och öbor!

Under vecka 50 har vi haft 33 anmälda brott i områdena. Bedrägeribrotten har fortsatt varit den största brottskategorin i såväl Torslanda som Öckerö kommun. Fortsätt prata med nära och kära om bedrägerier så hjälps vi åt att skydda oss.

Det här blir den sista spalten för i år och precis som tidningen återkommer jag vecka 2. För att summera år 2024 i brottsstatistik kan sägas att vi i skrivande stund haft 1931 anmälda brott i Torslanda och 862 anmälda brott i Öckerö kommun under 2024. Det betyder att av samtliga anmälda brott i lokalpolisområdet har cirka 11% begåtts i våra områden. En siffra som varit ganska stabil under de senaste fem åren men som såklart i mina ögon är alldeles för hög då det bakom varje ärende finns människor som blir drabbade av dessa brott. Min önskan och förhoppning är såklart att vi genom gemensamt arbete lyckas vända kurvan nedåt under kommande år.

Samtidigt vill jag också tänka på allt gott arbete som gjorts under 2024. Vi har haft ett gott samarbete i våra samverkansforum Trygg i Hisingen & SSPF. Vi har börjat komma ut till skolorna där vi bland annat pratat lag och rätt. Vi har genomfört flera insatser mot problemen i trafiken som är en utav sakerna som flest känner otrygghet kring i våra områden. Vi har också haft många goda privata initiativ från närings- och föreningsliv. Nu senast tänker jag givetvis på nattvandringen som våra lokala idrottsklubbar Torslanda IK, IK Zenith och Öckerö IF dragit igång med en första vandring på luciakvällen.

Det finns mycket kvar för oss att göra för att öka tryggheten i våra områden men jag är optimistisk till att 2025 kommer bli ett bra och roligt år att arbeta under. Det får bli min slutkläm för årets sista spalt och slutligen vill jag passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år så ses vi igen i januari!

Mvh. Isak Garpebring,

Kommunpolis Torslanda & Öckerö kommun

Tel. 076-103 10 24