Poliskarriär med tvära kast

Fakta

Namn: Daniel Norlander

Yrke: Chef för polisens kontaktcenter i väst

Familj: sambo, två barn och två bonusbarn

Ålder: 43 år

Bor: Torslanda, uppvuxen på Hönö

Favoritbok: Sova ute: om att finna sitt lugn i naturen av Markus Torgeby

Läser just nu: Brobyggarna av Jan Guillou

Livsmotto: Kör! Det löser sig

Talang: Jag är rätt bra på att imitera om jag tränar. Min favorit är Mikael Persbrandt.

Lärdom: ”Pain is inevitable. Suffering is optional” tyckte Murakami om löpning. Jag har lärt mig att det gäller inte bara löpning.