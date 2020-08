Osäker trend för coronaspridningen

I början på veckan innan skolstarten är Coronaläget i Sverige fortsatt ovisst. I Västra Götalandsregionen inleddes vecka 33 med att 52 personer var inneliggande på sjukhus med konstaterad covid-19. Det var en ökning med sju personer från fredagen den 7 augusti. Under tisdagen den 11 augusti hade antalet inneliggande patienter totalt minskat till 49 stycken. Antalet personer som var inneliggande på intensivvårdsavdelning i VGR var sju personer under 7, 10 och 11 augusti.

Totalt i Sverige hade fram till och med tisdag 11 augusti 83 126 personer laboratoriebekräftats med covid-19, 2 533 hade fram till samma datum intensivvårdats och 5 770 personer avlidit i sjukdomen i Sverige.

Under snittet i juli

Under årets första halvår avled över 50 000 personer i Sverige, vilket är ungefär 4 000 fler än snittet under föregående fem år, angav Göteborgs-Posten den 12 augusti.

Sedan i början av juli har antalet avlidna minskat och enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har nivån till och med hamnat under snittet.

– Det är en rimlig hypotes att det kan ha skett en tidsförskjutning – personer som under normala förhållanden skulle ha avlidit senare under året gjorde det tidigare som en följd av att de insjuknat i covid-19. I fjol hade vi dessutom ett lägre antal avlidna än normalt och det kan också ha påverkat när corona-boomen kom under våren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker vid SCB, till GP.

Under juli månad avled omkring 370 färre personer i Sverige jämfört med snittet 2015–2019.

Enligt Johansson är det en tydlig trend som kan hålla i sig om en ny coronavåg undviks.

– Jag blir inte förvånad om trenden håller i sig och att dödstalen fortsätter att minska. Men det beror på förstås på en rad olika faktorer – skulle det komma en ny våg av coronavirus under hösten är det förstås många som befinner sig i riskzonen, säger han.

Ökad oro inför skolstart

Öppningen av skolorna under nästa vecka gör myndigheterna oroliga för en ökad smittspridning, inte bara bland unga utan i hela samhället. För att minska trycket är det är därför möjligt för skolorna att även i fortsättningen bedriva undervisningen på distans.

– Det är bra att undervisningen kan ske i skolan, men svensk skola hanterade våren på ett väldigt bra sätt. Vi har sett att resultaten faktiskt förbättrades både i grundskolan och gymnasiet, sa Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, under presskonferensen den 11 augusti.

– Man kan ha distansundervisning om lärare och elever tillhör riskgrupper, om lärare visar symtom eller om man befarar en trängsel i kollektivtrafiken.

För att skydda personal och elever öppnade Peter Fredriksson för till exempel utvecklingssamtal och lärarmöten på distans.

– Det är inte som vanligt. Inte heller i höst kan skolan göra allt det man vill eller behöver göra. Det var en tuff vår och det blir en tuff höst.

/Ytterligare källor:

Folkhälsomyndigheten, SVT och Västra Götalands-regionen