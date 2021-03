”Öckerö passar Centerpartiet som handen i handsken”

Torslanda-Öckerötidningen fick en intervju med Centerpartiets partiledare inför det digitala besöket med Centerkretsen i Öckerö.

– Vi ska prata om de lokala frågorna och gemensamt kraftsamla inför valet 2022. I det förra valet missade partiet ett mandat i kommunfullmäktige med bara tre röster, sa hon strax innan mötet.

Varför tror du att Centerpartiet har varit så små i Öckerö kommun under lång tid?

– Det är svårt att svara på. Vi har kommuner i landet där Centerpartiet har stöd av omkring 40 procent av väljarna. Att det inte ser ut så i Öckerö kommun kan ha att göra med traditioner i hur man röstar och lokala förutsättningar. Men Öckerö är en kommun som passar Centerpartiets värderingar som handen i handsken.

– Det är en kommun som präglas av småföretag. Det är en ökommun med närhet till naturen där miljöfrågorna är viktiga, tillgången till infrastruktur: avsaknaden av fast förbindelse gör att kommunen påminner om många landsbygdskommuner där Centerpartiet traditionellt är starka.

Stor potential att bli fler medlemmar

Under cirka 20 år var Centerpartiet frånvarande från kommunpolitiken i Öckerö kommun. Först 2015 startade man igång verksamheten igen. Annie Lööf ser positivt på förutsättningarna att ta mark i den traditionellt borgligt styrda kommunen:

– Vi ska se till att berätta för kommuninvånarna vad en centerpartistisk politik står för – en offensiv småföretagarpolitik, grönt företagande, en viktig miljöpolitik och liberala värderingar för jämställdhet. Vi har sakpolitiken och värderingarna för att kunna växa i Öckerö. Visst är Centerpartiet i Öckerö en liten krets. Men det finns ett stort engagemang. Vi har goda förutsättningar att få fler medlemmar.

– Öckerö är precis som min hemkommun Värnamo är borgligt styrd kommun, där Centerpartiet förhoppningsvis kan hitta ett samarbete. Vi är ett borgligt liberalt parti, men vi har också blocköverskridande samarbeten på många håll i landet där vi fått igenom en C-politik.

Förväntar du dig många frågor från Öckerömedlemmarna om utspelet som toppade många nyhetssändningar och tidningssidor i tisdags efter en intervju i Expressen – att ni kan tänka er att sitta med i en socialdemokratisk regering?

– Nej, det tror jag inte. Det var inga nyheter. Vi är ett självständigt liberalt parti. Det handlar om att vi inte vill ge ytterkantspartierna V och SD makt. Det är väl känt inom partiet.

Vad hoppas du och Centerpartiet på riksnivå få ut av det digitala besöket på Öckerö?

– Jag är partiledare för hela Centerpartiet. Innan pandemin reste jag runt i landet en till två dagar i veckan. Under pandemin har jag gjort digitala resor tre-fyra dagar i veckan. Som ledare nationellt är det viktigt att lägga örat mot marken och höra vad medlemmarna lokalt har att säga. Jag vill pejla in läget hur ser ut i Öckerö, sedan hoppas jag kunna inspirera dem att ta mer plats i lokalpolitiken i Öckerö. Det ger också möjligheter till att förankra synpunkter, ha en dialog och lyssna in vad som är de viktigaste frågorna lokalt. Det ger mig mycket.

Ledde till 5000 Facebookbesök

Sex styrelsemedlemmar i Centerpartiet Öckerö var med vid det digitala mötet med Annie Lööf. En av dem var gruppledaren Ulrika Engmér Sandström. Dagen efter mötet är hon mycket nöjd.

– Vi diskuterade många frågor. Vi fick berätta om öarna, vilka frågor vi vill sätta fokus på inför valet 2022 och varför Centerpartiet behövs här ute. Sedan hade vi 5000 besök på får Facebookssida i samband med Annies besök. Så mycket har vi aldrig haft tidigare, säger hon.

Så varför behövs Centerpartiet i Öckeröpolitiken?

– Det behövs en sprudlande liberal kraft. Framtidshopp är viktigt, men vi behöver även bevara vår unika skärgårdsmiljö. Vi behöver stötta våra små lokala företag. Sedan vill vi att äldrevård ska finnas på samtliga öar, kanske i en ambulerande form. Inte bara hemtjänst utan även exempelvis möjlighet att få träffa läkare. Vi vill också modernisera och digitalisera i äldrevården – inte tvinga på de äldre digitala lösningar, men det ska finnas som alternativ.

Vill samarbeta med gotländska C

En fråga som togs upp under mötet var ett framtida potentiellt samarbete med Centerpartiet på Gotland. Det är något som Centerpartiet på Öckerö inte hade tänkt på tidigare. Öckerö har många gemensamma förutsättningar med Gotland, när det gäller till exempel besöksnäring och företagande, men även tillgängligheten och infrastrukturen, enligt Ulrika Engmér Sandström.

– På Gotland är Centerpartiet jättestora, vi ska ta kontakt med Centerpartiet på Gotland och inleda ett samarbete. Vi vill även inleda samarbeten med Centerpartikretsarna i de havsnära kommuner längre norr ut i Bohuslän som också har många liknande förutsättningar som Öckerö.

Bland annat tror Ulrika Engmér Sandström att miljöfrågor, som exempelvis plaster i havet, är något som kommunerna längs kusten kan samarbete kring.

Hur ser ni på Annie Lööfs kommentar om att Centerpartiet kan tänka sig att sitta med i en S-ledd regering?

– Det är inget vi fokuserar på. Vi måste vänta på valresultat. Vi vill fokusera på vår sakpolitik och inte på ”vem tar vem”. Det får redas ut efter valet.

Hur ser ni på ett potentiellt framtida samarbete med Öckeröalliansen?

– Kommunpolitik är vitt skilt från rikspolitiken. Vi vill inte binda upp oss med någon allians. Först måste vi fokusera på att nå ett, eller kanske till och med två mandat i Öckerö kommunfullmäktige. Det känns nervöst att säga det när vi föll på mållinjen i förra valet.

Vad tar du med dig från Annie Lööfs digitala besök hos er?

– Jag har pratat med henne flera gånger tidigare. Hon har en förmåga att entusiasmera folk. Hon är rolig och trevlig att prata med. Hon gav oss jättemycket energi och pepp. Hon gav oss också verktyg kring hur vi ska gå tillväga i och inför valrörelsen.