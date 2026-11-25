Valresultatet i Öckerö kommun innebar att både Moderaterna och Kristdemokraterna fick tio mandat vardera i Öckerö kommunfullmäktige, med KD som det större partiet. Den tidigare Öckeröalliansen med Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna fick då majoritet. Trots det valde KD att bilda en ny majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna – Lila Samverkan.

För Moderaterna kom beskedet om Lila Samverkan som en överraskning.

– Vi blev väldigt förvånade. Det ska jag inte sticka under stolen med: att vi blev väldigt förvånade. Vi gick in i det här valet med målet att få till ett borgerligt styre tillsammans med KD och L. Men vi kom helt enkelt inte överens i förhandlingarna, berättar Sandra Svensson när tidningen träffar henne.

Förhandlingarna sprack efter valet

Moderaterna gick till val på att ta över posten som kommunstyrelsens ordförande, vilket blev tydligt redan förra året när Sandra Svensson tog över ledarrollen för partiet ute på öarna med en hård marknadsföringskampanj där huvudbudskapet formulerades att ”Moderaternas nya förstanamn på Öckerö utmanar Jan Utbult om posten som kommunstyrelsens ordförande”.

Men efter valet var KD fortsatt största parti – och när parterna i före detta Öckeröalliansen satte sig ner för att förhandla stod det klart att de inte kom överens om ledarskapet.

– Vi gick helt in med att vi ville ha ett borgerligt styre här ute. Så vi jobbade främst för att gå ihop med KD och L. Det var det vi strävade mot. Sen försökte vi ta vårt ansvar när vi insåg att KD inte ville förhandla med oss mer, och då sträckte vi såklart ut en hand mot S också. Men då hade de redan kommit överens med KD.

Vad var det som hände då?

– KD stängde dörren för ett samarbete mellan oss, eftersom vi inte kom överens i förhandlingarna.

Vill profilera sig i opposition

Därmed hamnade Moderaterna, som förutom under en mandatperiod kring millennieskiftet, varit en del av styret i Öckerö kommun på ett eller annat sätt sedan mitten av 1900-talet, i opposition, vilket är en stor besvikelse, menar Sandra Svensson. Samtidigt ser hon möjligheter att tydligare kunna profilera partiet.

– Det är tråkigt att hamna i opposition. Det var inte det vi jobbade för. Men nu har vi chansen att verkligen visa vad vi vill och driva våra frågor.

Och bland de viktigaste områdena finns näringsliv, kommunikationer, skola och äldreomsorg. Punkter där Moderaternas borgerliga politik kan lysa igenom när budgeten ska röstas om.

Trots det politiska uppbrottet beskriver Sandra Svensson relationen till Kristdemokraterna som god. Hon berättar att hon nyligen åt lunch med Jan Utbult och att parterna pratat igenom situationen.

– Vi har landat i att vi helt enkelt inte var överens. Och så går vi vidare. Vi har inget otalt med någon och är inte arga. Jag har full förståelse för att KD vill driva sin politik och ta sina vägar mot målet de vill uppnå.

Ser fram emot nästa val

Nu räknar Moderaterna med att bli ett tydligare oppositionsparti under mandatperioden och Sandra väntas föreslås som oppositionsråd och planerar att fortsätta leda partiet. Hon ser också redan nu fram emot nästa val.

– Vi har börjat formera vårt lag inför nästa val. Vi vill vara det tydliga borgerliga alternativet i kommunen. Sen stänger inte vi några dörrar. Vill någon samarbeta med oss är man alltid välkommen. Vi vill inget annat än att få igenom vår politik.