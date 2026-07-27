Vandringsleden lockar allt fler besökare till Öckeröarnas natur

Underbara naturstigar och motionsspår slingrar sig fram på öarna mellan fiskesamhällen, naturreservat och öppna landskap med bara horisonten som bakgrund. Varje ö har sin speciella karaktär.

Detta har många upptäckt genom åren och 2025 var inget undantag, tvärt om. 2025 var ett succéår för besöksnäringen i Öckerö kommun. Inte minst sticker en ökning på 45,5 procent av antalet utländska besökare ut.

Något som också syns i statistiken är Kuststigens etapper. 87 000 registrerade besökare valde att vandra någon av de olika sträckorna 2025, jämfört med 57 000 år 2024, en ökning med hela 34,5%.

– Vi ser en stabil och tydlig tillväxt. Det är både glädjande och ett kvitto på det arbete som görs lokalt, säger Sandra Osberg, besöks- och näringslivsutvecklare i Öckerö kommun.

Göteborgs skärgårdsled

Göteborgs skärgårdsled är en del av den längre Kuststigen. Leden är 35,3 km och uppdelad i tre etapper och två rundslingor.

Leden bjuder på en vandring full av kontraster där karga klippor möter storslagen skärgårdsnatur, och där fiskehamnar blandas med historiska lämningar. Leden sträcker sig från Hönö färjeläge, via rundslingan på Fotö, till Hönö Klåva centrum, och vidare längs kusten till Öckerö. Vid Hälsö färjeläge kan man ta en kort färjetur till rundslingorna Knippla och Hyppeln. Busshållplatser finns utefter hela vandringsleden.

Varva etapperna i egen takt och planera in en övernattning eller kläm hela sträckan på en dag.

Etapp 1 – 10 km

Börjar vid Hönö färjeläge och följer kusten ner till Jungfruviken. Här kan du bada, träna på utegymmet eller utforska Engelsmännens hage. Leden går sedan vidare över den imponerande Fotöbron som ger panoramavyer över skärgården, fortsätter förbi små stugor, klippiga landskap och tillbaka över bron tills den når Hönö Klåva med ett tiotal matställen, butiker och toalett.

Etapp 2 – 9,3 km

Startar i Hönö Klåva och tar dig utmed västerhavet in i Ersdalens naturreservat, vidare över bron till Öckerö, och slutar vid Saltasviken där det finns parkeringsmöjligheter. På denna sträcka passerar du flera populära badplatser, militära fort och fågelskådningstorn. Toalett under sommaren.

Etapp 3 – 9 km

Från Saltasviken, förbi Rördammen, Hummerviken mot Hjälvik badplats med toalett. Vidare över öckeröbergen med gott om badställen. Hälsöbron tar dig till Hälsö hamn genom vacker bohuslänsk bebyggelse. Vid Hälsö färjeläge finns busshållplats eller färja till Rörö, Knippla och Hyppeln.

Rundslinga Knippla – 4 km

Från färjeläget följer man Kuststigens skyltning runt ön. Underlaget är asfalt som går över till motionsspår med grusat underlag över öppna hällmarker och utmed klippstränder och vidsträckt utsikt. Längs leden finns grillplatser, badställen och i hamnen finns toalett, matställe och butik.

Rundslinga Hyppeln – 3 km

Leden startar vid färjeläget och därifrån följer man Kuststigens markeringar på stolpar. Hyppeln har en varierad kuststräcka med stor artrikedom av växter och fåglar, långgrund sandstrand ”Sandtången” och större klapperstensfält. Längs med stigen finns vindskydd, grillplatser samt flera bänkar placerade på vackra utsiktsplatser. Slingan är grusad och relativt bred med några partier av berg och lutning. I hamnen finns butiker och toalett.

Fler slingor

Röröslingan i naturskyddsområdet på Rörö tar dig till det storslagna klapperstensfältet. Bland ljung och låga enebuskar fortsätter slingan en bit norrut innan den viker av inåt och tar dig upp bland de kala granitklipporna. Här har du en fantastisk utsikt.

Grötöslingan är en fin promenad längs med den 2,8 km långa naturstigen och bjuder på härliga naturupplevelser. En tur upp till högsta punkten på ön, Huvudbergen, kan varmt rekommenderas. Lummiga skogar och promenadstigar leder till ett naturreservat.

Kalvsundsslingan tar dig in i de små gränderna och är en mycket fin promenadslinga om 1,2 km. du kan också ta en avstickare till lotsutkiken, Valen kallad – inte minst för utsiktens skull.

Fotö runt hela ön finns fina promenadstigar. Den västra delen kallas Tån med bland annat underbart slipade hällar och en svindlande skönhetskänsla.

Björkös stigar och promenadvägar ger stor variation. Ön är till stora delar obebyggd och strövområdena är många. Lättåtkomliga stigar och promenadvägar ger många alternativ. Vill man uppleva det gamla fiskeläget Bovik, är slingan mot Björkös nordligaste delar att föredra. Här kan du på våren se blåsipporna som täcker hela marken vid Pjonken. På Björkö finns även en 2,5 km lång pilgrimsled med temat: Natur, Kultur och Andlighet. Strömskärsleden startar vid gästhamnen Skarvik. Följ bara stenarna som är målade. Leden har tre olika långa promenader 20, 40 eller 60 minuter.