Ungdomar dricker mindre

Sedan år 2003 genomförs årligen en drogvaneundersökning på högstadiet i Öckerö kommun. Undersökningen utförs på vårterminen i årskurserna 7-9 och i år deltog totalt 333 av kommunens 441 elever.

Christine Hummelblad och Håkan Fransson, båda drogförebyggare på enheten för drogprevention på Socialförvaltningen i Öckerö kommun, sammanfattar utfallet.

– Över lag ser det mesta bra ut. Glädjande är att det är under 20 procent, gäller både flickor och pojkar, som uppger att de druckit alkohol det senaste året, vilket är den lägsta siffran sedan vi började våra drogvaneundersökningar 2003. Och är antagligen den lägsta siffran sedan 1970-talet, säger Håkan Fransson.

Andelen som uppger att de varit berusade har gått ner från 42 procent till 12 procent. Andelen intensivkonsumenter (regelbundet berusningsdrickande) har minskat signifikant. Som högst var siffran uppe i 18 procent men är nu nere på 4 procent.

Alkoholkonsumtionen minskar

Siffrorna återspeglar den allmänna trend som råder i samhället, landets befolkning dricker allt mindre alkohol. Den definitiva orsaken är inte helt klarlagd men här följer några möjliga orsaker:

Föräldrars ökade medvetenhet och negativa hållning till barns alkoholdrickande. Enligt årets drogvaneundersökning är föräldrarna i Öckerö kommun mer restriktiva än föräldrar i andra kommuner.

En stor invandring till Sverige från länder där man har en annan syn på alkohol.

En annan orsak till alkoholens tillbakagång kan vara att ungdomar i allt högre grad träffar varandra på nätet och inte fysiskt.

En fjärde möjlig orsak handlar om tillgången till mobiler. Ingen vill tappa kontrollen och försättas i en pinsam situation och då bli filmad, filmer som sedan läggs ut på nätet i sociala medier.

Ytterligare en orsak kan vara det arbete som läggs ned på upplysningsverksamhet och andra drogpreventiva åtgärder.

Större och spridd medvetenhet om alkoholens påverkan på hälsan.

Hälsoskäl, till att man inte vill dricka. Man kanske vill ha lite mer koll på läget och man vill inte bli bakis. Kanske har det spritt sig att folk som har varit fulla råkat ut för olika saker och det sprider sig och så vill man inte att det ska hända en själv.

Inom klubb- och föreningslivet har en uppryckning skett. Där har man blivit mer återhållsamma. Tidigare fanns en betydande acceptans för att festa inom idrotts- och föreningsrörelsen. Ja, de kunde rentav vara en inkörsport till ett missbruk.

– Naturligtvis finns ett antal faktorer men de här uppräknade orsakerna är definitivt en del eller delar av förklaringen, menar Håkan Fransson.

– Inte heller ser vi att alkoholen ersätts av narkotika, påpekar Christine Hummelblad.

Åt fel håll

Medan antalet unga som druckit alkohol och rökt tobak med mera har gått ner så har utvecklingen på några områden gått åt fel håll. Det orosmoln de två drogförebyggarna ser gäller vejp/e-cigaretter och vitt snus. Där har en liten uppgång skett i år.

– Tobaksindustrin har en väldigt aggressiv marknadsföring och även riktat sig mycket till kvinnor, vilket vi nu kan se konsekvenserna av, säger Christine.

– Godissmakerna på det vita snuset gör dem attraktiva för ungdomar. Hade de tagits väck eller förbjudits, som smak av Hubba Bubba och sådana där ”barnsmaker”, så hade säkert inte så många unga snusat, menar Håkan.

Brett uppdrag

I Christine Hummelblads och Håkan Franssons uppdrag ingår även att prata med föräldrar om både vitt snus och e-cigaretter. Visserligen tror drogförebyggarduon att kunskapsläget är bättre nu än för några år sedan. Men fortfarande finns föräldrar som tycker att ”det är ju bara vitt snus”, så det är de inte lika tuffa att sätta stopp för.

– Vad gäller resultaten av narkotikafrågorna i undersökningen så minskar både tillgången och bruket. Eftersom det i princip endast är de som röker/dricker som testar narkotika är det egentligen inte så förvånande att narkotikabruket minskar i vår kommun, trots att tillgången på narkotika nationellt ökar och priserna är låga, menar drogförebyggarna.

Ökat stöd för konsumtionsförbud

Bilden man ofta får i media är att svenska ungdomar ständigt blir mer positiva till avkriminalisering/legalisering av narkotika och i synnerhet cannabis.

– Våra drogvaneundersökningar visar dock att det är tvärtom, menar Håkan och Christine.

– Vi genomför denna enkät även i fjorton andra kommuner i Sverige och resultaten är tydliga. I alla femton kommunerna blir ungdomar alltmer positiva till konsumtionsförbudet av cannabis.