Två linjer förlängs till Nils Ericsonsterminalen

I december 2020 slutade linje 290 från Burö och linje 291 från Fotö att trafikera Nils Ericsonsterminalen – i stället blev Järntorget ändhållplats i Göteborg. Anledningen var byggnationen av Västlänken och avstängningen av avfarten i den östra delen av Götatunneln. Förutsättningarna för att köra busskollektivtrafik i de centrala delarna av Göteborg ansågs helt enkelt vara begränsade.

Nu har dock arbetet med Västlänken kommit så långt att Västtrafik bedömer linjerna att 290 och 291 återigen kommer kunna trafikera Nils Ericsonsterminalen.

Startmånad för turerna till Nils Ericsonsterminalen med 290 respektive 291 från Öckerö kommun blir december 2025.