Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Foto Lars Lundberg Arkivbild

Två linjer förlängs till Nils Ericsonsterminalen

Publicerad: igår kl 10:38

Busslinjerna 290 och 291 kommer från och december i år åter att få Nils Ericsonsterminalen som ändhållplats i centrala Göteborg. 

I december 2020 slutade linje 290 från Burö och linje 291 från Fotö att trafikera Nils Ericsonsterminalen – i stället blev Järntorget ändhållplats i Göteborg. Anledningen var byggnationen av Västlänken och avstängningen av avfarten i den östra delen av Götatunneln. Förutsättningarna för att köra busskollektivtrafik i de centrala delarna av Göteborg ansågs helt enkelt vara begränsade. 

Nu har dock arbetet med Västlänken kommit så långt att Västtrafik bedömer linjerna att 290 och 291 återigen kommer kunna trafikera Nils Ericsonsterminalen. 

Startmånad för turerna till Nils Ericsonsterminalen med 290 respektive 291 från Öckerö kommun blir december 2025. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Mer från Öckerö kommun
Två linjer förlängs till Nils Ericsonsterminalen
Två linjer förlängs till Nils Ericsonsterminalen

Busslinjerna 290 och 291 kommer från och december i år åter att få Nils Ericsonsterminalen...
Finnjollarnas regatta avgjord
Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.
Succé för Världens barn på Hönö Klåva
Succé för Världens barn på Hönö Klåva

Det blev en folkfest av sällan skådat slag när Hönö Klåva stod värd för Världens...
120 år med skytte på Öckerö
120 år med skytte på Öckerö

När Öckerö Skytteförening fyllde 120 sparades det inte på krutet.
Första spadtaget för Skärhamnsås
Första spadtaget för Skärhamnsås

I veckan togs det första ceremoniella spadtaget för Skärhamnsås och den 40 meter höga, röda...
Senaste nytt
Kampen på havet
Kampen på havet

– en dag med tonfiskforskningen.
Militärövning i Öckerö och Torslanda
Militärövning i Öckerö och Torslanda

Under perioden 6–16 oktober övar Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) längst västkusten, hela vägen från Göteborg...
Två linjer förlängs till Nils Ericsonsterminalen
Två linjer förlängs till Nils Ericsonsterminalen

Busslinjerna 290 och 291 kommer från och december i år åter att få Nils Ericsonsterminalen...
Finnjollarnas regatta avgjord
Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.
Succé för Världens barn på Hönö Klåva
Succé för Världens barn på Hönö Klåva

Det blev en folkfest av sällan skådat slag när Hönö Klåva stod värd för Världens...
Laddar

Var det rätt att sänka styrräntan?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En månad att tänka på det jobbiga

En månad att tänka på det jobbiga

Under oktober varje år pågår Cancerfondens Rosa bandet-kampanj med syftet att samla in pengar till forskning och sprida kunskap om cancer – i synnerhet bröstcancer. 
Hönö
Finnjollarnas regatta avgjord

Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino