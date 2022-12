Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance (City DNA), stod förra veckan som värd för City DNA 9th TIC* Expert Meeting med temat “Sustainability from the TIC point of view”. Sammanlagt var det fler än 70 deltagare, från 23 europeiska länder, som träffades för att lära och utbyta kunskap inom området besöksservice.

– City DNA har givit oss möjlighet att dela erfarenheter, utmaningar, visioner och inspiration, ”sustainable welcoming communiTICs”. Så med 20 infopoints i Göteborgs skärgård arbetar vi på med hållbarhetsarbete och Agenda 2030 målen, ett arbete som bygger på samarbete, säger Sandra Osberg.

Tur till skärgården

Efter konferensen hölls en posttour på lördagen 26 november där 25 deltagare åkte på guidad busstur till «Skärgården i advent» på Hönö Klåva för att se och uppleva en av Göteborgs stora reseanledningar, det vill säga Göteborgs skärgård.

Sandra Osberg deltog i såväl konferensen som lördagens tur, både för att berätta om arbetet i skärgården och för att få inspiration från de stora turistbyråernas arbete i Europa.

– Dagens besök i Göteborgs skärgård innehöll förutom intressant historia på platser bland annat artscape, fiskebåten Västerland, Klåva hamn och Skärgården i advent.

/Annelie Karlsson och Conny Åquist

*Turistinformationscenter