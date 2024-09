Sveriges civilminister gästade Öckerö kommun

Öckerö kommun fick i måndags besök av Sveriges civilminister Erik Slottner (KD). Under dagen passade ministern bland annat på att besöka Bergs Propulsion, att diskutera AI och digitalisering med kommunen och Göteborgsregionen, samt att möta idrottsföreningarna Skärgårdens Sportklubb och Öckerö IF.

Erik Slottner har suttit på posten som civilminister i regeringen Kristersson sedan oktober 2022. I sin roll är han ansvarig för regeringens samarbete med landets kommuner och regioner, med särskild inriktning bland annat på ekonomiska frågor, kommunallagen, offentlig upphandling, digitalisering och statlig förvaltning.

Livskvaliteten stor tillgång

Sedan tillträdet har Erik Slottner på ett eller annat sätt varit i kontakt med de allra flesta av landets 290 kommuner, men att han besöker dem på plats är ingen självklarhet – åtminstone inte ännu.

– Kristdemokraterna har representation i form av kommunstyrelsens ordförande i sex av landets kommuner, och de vill jag besöka. Öckerö är den femte och snart ska jag besöka Mullsjö som är den sjätte, säger Erik Slottner.

Enligt Erik Slottner finns det både stora likheter och skillnader i de olika kommunernas förutsättningar och utmaningar. Kompetensförsörjningen är en utmaning som många kommuner brottas med, även det kan finnas skillnader i vilken typ av arbetskraft och kompetens som specifika kommuner eftersöker.

– En stor tillgång som Öckerö har är att det enligt en undersökning är den bästa kommunen att leva i. Här är livskvaliteten och upplevelsen av trygghet stor, vilket är en enorm styrka som också ger attraktionskraft åt kommunen.

Att stötta civilsamhällets aktörer är viktigt enligt civilministern. Han beskriver föreningar och sammanslutningar på lokal nivå som ”ryggraden i vårt land”, inte minst i mindre kommuner. De är ovärderliga i byggandet av ett tryggt lokalsamhälle, menar han.

Under eftermiddagen träffade ministern representanter för Skärgårdens Sportklubb och Öckerö IF, där de förstnämnda visade upp sina nyinvigda lokaler och ishallen, och Öckerö IF visade sina fotbollsplaner och Göstahallen. Mycket av det Erik Slottner talat om i vårt samtal bekräftas då. Det är uppenbart att idrottsföreningarna är en viktig länk mellan inte minst ungdomar, skola och kommun.

Kommunikationer och energiförsörjning

Att Öckerö, tillsammans med Gotland, är landets enda kommuner som är helt beroende av kommunikationer till sjöss medför enligt Erik Slottner både utmaningar och möjligheter. Det kan vara svårt med exempelvis företagsetablering, då många företag sätter en god infrastruktur högt på listan över vad som är viktigt. Medan fråga som tryggheten kan gynnas av vattenbarriären.

– Jag tänker att det kan vara svårare för kriminella att ta sig till och från kommunen, men också att det är svårare att ha en kriminell livsstil som boende här, säger Erik Slottner.

När det gäller frågan om det framtida behovet energiförsörjning poängterar Erik Slottner att regeringen anser att alla fossilfria energislag behövs, däribland kärnkraft. När det kommer till vindkraft säger han att regeringen fattat två gynnande beslut för utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

– Kommunerna, däribland Öckerö, har veto när det gäller vindkraft inom deras gränser. Jag kan förstå att man ställer sig skeptisk till att ha det i sin egen närmiljö när man inte får ta del av intäkterna som det genererar. Vi i regeringen överväger ekonomiska incitament för att få kommuner att öppna upp för vindkraft, likt man gjort i Norge. Det är något som kan utredas.

Civilministern menar vidare att kraftslag som kärnkraft och vattenkraft är helt nödvändiga för att säkra den gröna omställningen som Sverige, och inte minst Västra Götaland står inför.

– Kärnkraft och vattenkraft är mer leveranssäkert än vindkraft, men vindkraften är även den oerhört viktig.