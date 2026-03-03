Veckans tidning
Foto: John Eliasson, Kyrkbyrån

Svenska kyrkans aktion – överraskade mitt i natten

Publicerad: idag kl 13:28 (uppdaterad idag kl 13:30)

I förra veckan överraskades invånarna i Öckerö kommun med hemstickade halsdukar som dök upp längst busskurer, färjelägen och hållplatser på öarna. Men vem hade lagt dem där? Jo, Svenska kyrkan och Öckerö församling.

Under kampanjen ”Ett varmare samhälle” ville Öckerö församling visa att Svenska kyrkan på olika sätt bidrar till ett samhälle ”fyllt av medmänsklighet och värme”. Runt om i kommunen hade man placerat ut halsdukar stickade av volontärer med budskapet: 

”Nu är det kallt. Fryser du? Den här är inte borttappad. Den är handgjord just för dig. Varsågod! Sprid värmen vidare. Gör något snällt för någon annan. Tillsammans kan vi ta hand om varandra och bidra till att skapa #EttVarmareSamhalle.”

Rasmus Lindén, kyrkoherde i Öckerö församling ser på kampanjen som positiv och berättar att den tagits emot väl. 

– Vi tycker ju om grundtanken och ser på budskapet som något väldigt positivt, något som kanske behövs lite extra nu i vintern. Många har också hört av sig till oss efter att vi placerade ut halsdukarna och varit positiva. 

Bakom stickandet finns en sygrupp på Hönö som tillsammans stickade 22 halsdukar som placerades ut i kommunen. 

– Fantastiskt arbete och väldigt fina halsdukar från den gruppen. Sen hjälptes vi åt både volontärer och personal från kyrkan att placera ut dem. 

Hur vill ni att halsdukarna används? 

– Tanken är att de ska vara gåvor till de som hittar dem. Sitter man till exempel i busskuren och fryser så kan man få en halsduk att värma sig med. Och förhoppningsvis skickar vi då också ut en signal om att vi finns och att vi gör det lite trevligare för alla här ute, avslutar Rasmus Lindén. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

