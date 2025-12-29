Veckans tidning
Carolina och Martin Linderhav driver Svartskär Marin - årets företag 2024 enligt Öckerö företagarförening.

Svartskär Marin prisas

Publicerad: idag kl 07:06

När det var dags för Öckerö företagarförenings årliga julbord skulle även (förra) årets företag utses. 

När Carolina och Martin Liderhav på Svartskär Marin fick beskedet att de utsetts till årets företag i Öckerö kommun 2024 av Öckerö företagarförening blev reaktionen stark. ”Jag blev helt rörd”, berättar Carolina Linderhav.

Hos Svartskär Marin är det som vanligt full rulle. Trots en grå och bister vinterdag, lyser det om Carolina och Martin när vi möter dem. 2025 har varit intensivt. Företaget, som starkast associeras med de svenska aluminiumbåtarna Arronet och ribbåtarna från Rupert (som tillverkas på varvet på Hönö), tog under året över som ägare till Rubert-varumärket. 

 – Det är fantastiskt fina svenska bruksbåtar, berättar Martin, som dagarna innan gett sig ut i vindar över 20 sekundmeter för att testa belastningen på en av modellerna. 

Nyligen blev företaget utsett till årets företagare av Öckerö företagarförening. Föreningen, som delar ut priset för år 2024 så här i slutet av 2025, motiverar priset med att Svartskär Marin har ett professionellt arbetssätt, tekniskt kunnande och starkt lokalt engagemang. 

– Vi försöker alltid göra allt personligt, professionellt och med hjärta. Det är så vi jobbar, säger Carolina. 

Att få priset kom som en oväntad men uppskattad bekräftelse. 

– Jag blev helt chockad, men samtidigt väldigt hedrad. När vi skulle ta emot det blev jag helt rörd, berättar hon. 

Samtidigt fortsätter båtbranschen att utvecklas i ett raskt tempo. Elektrifiering, nya båtmodeller, minskade utsläpp och inte minst kunder som söker fler upplevelser än ägande gör att Svartskär Marin hela tiden behöver utveckla och bredda sin verksamhet. Samarbetet på öarna är en av de viktigaste delarna, berättar Carolina. 

– Vi tror verkligen på att göra saker tillsammans. Alla som jobbar här ute med båtliv behövs, lika så turismen. När våra kunder kommer för att hämta båtarna efter vinterkonservering hos oss är det inte ovanligt att första turen går till Franses eller någon av de andra restaurangerna bara ett stenkast bort. Vi hänger ihop, alla här ute.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Mata inte trollen

Mata inte trollen

– studera dem.

Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Lyckat seriespel för TTK:s herrar

Inför serien var de nykomlingar med målsättningen att hänga kvar.

