Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Stort intresse för årets feriejobb i Öckerö kommun

Publicerad: igår kl 15:22

Årets feriejobb i Öckerö kommun har varit eftertraktade. Fler har sökt än vad det finns platser. ”Det stora antalet sökande visar att feriejobben är uppskattade och efterfrågan bland kommunens ungdomar är mycket stor”, säger Ines Hadzic, Feriejobbsamordnare i Öckerö kommun.

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När skolavslutningen närmar sig och sommaren ligger framför dörren är det många ungdomar som börjar fråga sig samma sak: vad ska jag fylla mina lediga veckor med och finns det möjlighet att tjäna några pengar? För många blir svaret feriejobb.

Öckerö kommun har 84 ferieplatser, som samtliga tillsatser. Totalt sökte 135 personer jobb, vilket gör att 51 av de sökande blir utan.

– Det höga söktrycket att alla sökande tyvärr inte kunnat erbjudas en ferieplats i år, berättar Ines Hadzic, Feriejobbsamordnare i Öckerö kommun. 

Feriejobben är uppdelade i tre perioder, tre veckor var. Ferieungdomarna får i möjligaste mån önska både period och arbetsplats, men eftersom efterfrågan är hög är det inte alltid möjligt att tillgodose förstahandsvalen. 

– Många ferieungdomar efterfrågar möjligheten att få arbetslivserfarenhet, tjäna egna pengar och skapa kontakter inför framtida arbete och studier. Feriejobben fyller därför en viktig funktion både för ungdomarnas utveckling och för deras första kontakt med arbetslivet.

Vad är kommunens mål med feriejobb? Vad vill man att ungdomarna ska få med sig och vilken betydelse har jobben för ungas väg in i arbetslivet?

– Öckerö Kommuns övergripande mål med feriejobben är att ge ungdomar en första kontakt med arbetslivet och möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet. Genom feriejobben vill Öckerö kommun ge ungdomarna grundläggande kunskaper om hur det fungerar på en arbetsplats, exempelvis ansvarstagande, samarbete, punktlighet och bemötande i en yrkesroll.

Ines menar att en första arbetslivserfarenhet kan ha stor betydelse för självförtroende, framtidstro och möjligheten att komma vidare i arbetslivet. 

– I år har Öckerö kommun även på initiativ av verksamhetens nya chef Henrik Spiess och utifrån ungdomarnas behov, utökat satsningen med en jobbsökarkväll för ungdomar från 17 år och uppåt. Under kvällen deltog arbetskonsulter och arbetsgivare som informerade om sommarjobb, extrajobb och gav stöd kring jobbsökande i Öckerö kommun. Den här typen av jobbsökarevent kommer Öckerö kommun satsa mer på framöver, avlutar Ines Hadzic.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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