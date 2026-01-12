Stark sysselsättning i Öckerö

Statistiska centralbyråns senaste statistik om sysselsättning visar att det går framåt för Öckerö kommun. Jämfört med tidigare år har kommunen nu flest antal invånare som arbetar än under tidigare år. Särskilt tydlig är sysselsättningsökningen inom tillverkning och industri där det marintekniska området pekas ut av Öckerö kommuns Besök- och Näringslivschef Jan Svensson.

– Ökningen vi ser just nu är resultatet av flera samverkande faktorer. Framför allt handlar det om att aktivitetsnivån har varit hög under 2024 i näringslivet. Sysselsättningsökningen är tydlig inom tillverkning och industri, bland annat det marintekniska området, men även inom vård och omsorg, olika tjänstebranscher, samt besöksnäringen, vilket sammantaget står för en stor del av uppgången, säger Jan Svensson.

Ökning utanför säsong

Att ökningen noteras under en period efter sommaren, är ett viktigt tecken på styrka enligt Jan. Inte minst i Öckerö kommun där många arbetstillfällen traditionellt är kopplat till turism och säsongsarbete.

– Det tyder på att fler haft arbete och lön även utanför högsäsong och att bemanningen i flera verksamheter har legat kvar på en högre nivå än tidigare.

Samtidigt betonar han att det är för tidigt att prata om en långsiktig trend.

– Sammantaget bedömer vi att det här handlar om en faktisk sysselsättningsökning och inte om en statistisk tillfällighet. Samtidigt är vi ödmjuka inför att det är för tidigt att slå fast en långsiktig trend – men utvecklingen just nu är ovanligt stark och positiv för kommunen.