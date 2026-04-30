Boende på Solhöjden: Maria Sternbeck

Snabbt från havet till tallriken

Publicerad: idag kl 09:30 (uppdaterad idag kl 09:30)

I december förra året besökte föreningen ”Vi Svenska Fiskare” Öckerö. Intresset var stort för organisationen, med det tydliga målet att få svenskarna att äta mera fisk. 

Johannes Claesson, som representerade organisationen vid besöket, diskuterade då bland annat vikten av fisken som resurs för beredskap och användning av fisken vid möjligt kris eller krig. Något han efterfrågade bestod i att fisket behöver få bättre relationer med kommunerna. 

– Vi måste kunna nyttja de lokala resurser som finns i kommunerna för att kunna hantera fisket vid kris eller krig. Hur ska vi till exempel se till så att fisken når ut i offentliga kök om behovet uppstår. Idag, när vi landar fisken, så är det många steg bland förstahandsmottagare, grossister och fiskehandlare – innan fisken når slutkonsumenten. Kommunerna behöver därför göra avtal med producenter som kan lösa dessa procedurer ute i kommunerna, vid behov, sa han till tidningen då. 

Nu ser man i Öckerö kommun de första stapplande stegen för ett sådant samarbete ta plats. Förra veckan levererades 50 kilo fisk till Solhöjdens äldreboende på Öckerö, med förkortade transportkedjor och mindre pappersarbete som effekt. Från dess att fisken landades i Öckerö hamn på onsdagen, tog det bara två dagar tills den serverades på äldreboendet. Den korta vägen från hav till tallrik handlar om att kunna ta tillvara på lokala resurser och säkerställa hög kvalitet på maten, skriver Öckerö kommun i ett pressmeddelande. 

– Genom att korta vägen från hav till tallrik kan vi stärka både kvaliteten i maten, den lokala näringen och vår gemensamma beredskap. Det här pilottestet ger oss bra erfarenheter av hur vi kan utveckla starkare lokala leveranskedjor och minska vår sårbarhet, inte minst om det skulle bli en kris, säger Jan Utbult(KD), kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetet sker som ett pilotprojekt mellan Vi Svenska Fiskare, Öckerö kommun och lokala aktörer inom fiskenäringen.

– Som lokal fiskare känns det fantastiskt att kunna erbjuda svenskfångad fisk på svenska tallrikar till fler. Yrkesfisket kan och vill bidra till stabil, trygg och hållbar livsmedelsförsörjning, och vår samverkansmodell med Öckerö kommun är ett exempel på hur yrkesfisket får rätt förutsättningar att göra det. En lokal livsmedelskedja skapar trygghet och arbetstillfällen lokalt och är också bra ur hållbarhetssynpunkt. Vi Svenska Fiskare ser fram emot att skala upp samverkan i fler kommuner runt om i Sverige, säger Mathias Ivarsson, ordförande, Vi Svenska Fiskare.

Hur projektet gått till:

50 kilo fisk levererades till Solhöjdens äldreboende.
Fiskebåten Tristan från Rörö lade till i Öckerö hamn under natten till onsdagen och
Fisken togs i land kort därefter.
Fiskaffären i Öckerö hamn (Skärgårdens Fisk & Delikatesser) beredde, märkte och
Levererade fisken till boendet.
Solhöjdens kök lagade och serverade fisken till alla avdelningar på Solhöjdens
Äldreboende under fredagen.
På lördag får de som har hemtjänstportioner och har beställt fisk ta del av fisken.
Avståndet mellan Öckerö hamn och Solhöjdens äldreboende är cirka 1100 meter.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
