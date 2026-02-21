Veckans tidning
172 namnunderskrifter - nästan samtliga på högstadiet - samlades in och lämnades över till rektorn efter att eleverna fick beskedet att deras skolvärdinna skulle sluta. Robertho Settergren (KD) Till vänster i bild.

Skolvärdinnan försvinner

Publicerad: idag kl 07:54

Trots elevers protester och en namninsamling som nästan hela högstadieskolan skrev på står beslutet fast. Skolvärdinnan  på Brattebergsskolan försvinner när vikariatet löper ut.

I slutet av januari skrev tidningen om protester och en namnsamling mot att den uppskattade skolvärdinnan på Brattebergsskolan skulle sluta den 6 februari, efter att vikariatet skulle ta slut. Beslutet väckte starka reaktioner och eleverna startade en namninsamling som samlade nästan samtliga elevers underskrifter.

Artikeln skapade mycket uppmärksamhet och kommentarer i sociala medier. Dessutom verkar beslutet att inte längre ha någon skolvärd helt gå emot de politiska mål som Öckeröalliansen beslutat om under nuvarande mandatperiod.

Det dokument som kallas ”Övergripande mål för mandatperioden 2023-2026” beskriver mål som nämnderna och bolag i Öckerö kommun ska arbeta utifrån under hela mandatperioden. Där står under målområde 2 – barn och unga att ”skolvärdar har en betydelsefull roll som vi vill se utvecklas”.

Nu svarar utbildningsnämndens ordförande Robertho Settergren (KD) Torslanda-Öckerötidningen 

om varför tjänsten inte blir kvar.

– Trygghetsskapande personal på våra högstadieskolor är oerhört viktiga, skriver han i ett mail till tidningen.

Han pekar på att kommunen under de senaste åren har stärkt skolans resurser med andra yrkesgrupper.

– Skolsociala team med kurator och förebyggande socionom, elevsamordnare, resurspedagog, fritidsledare och fältassistenter tillsammans med volontärer från föreningslivet är exempel på personal som finns utöver lärare och elevhälsoteam, skriver han vidare.

Minskat elevantal påverkar ekonomin

Enligt Robertho Settergren handlar beslutet i grunden om skolans ekonomi.

– Rektorer leder och organiserar arbetet i sin skola. Då Öckerö kommun under en lång rad av år har brottats med minskade elevantal minskar även skolornas ekonomi. För att få kontroll på ekonomin har rektor valt att inte förlänga tidsbegränsade anställningar utan uppdraget avslutas när den tidsbegränsade anställningen löper ut. Skolvärdens arbetsuppgifter har rektor fördelat ut på redan tillsvidareanställd personal.

Han framhåller även att det är bra att elever engagerar sig och något som bör uppmuntras.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Slots Casino