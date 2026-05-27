Skolchefen vill se sjöfartsutbildningar i världsklass

Chalmers tekniska högskola har bedrivit sjöfartsutbildningar länge, men sedan årsskiftet är Chalmers sjöfartsskola en egen enhet på skolan. Målet? Att bli ett ledande nav för marin kompetensutveckling. Skolchef på den nyetablerade skolan är Hönöbördige Fredrik Olindersson.

I förra veckan besökte Fredrik Olindersson Öckerö företagarfrukost i Kompentenshuset. Han var ditbjuden för att berätta om den nyetablera verksamheten – och sig själv.

Chalmers sjöfartshögskola är, enligt Fredrik Olindersson, en tydlig ambitionshöjning av de maritima utbildningarna vid Chalmers.

– Just nu satsar vi stort på att skapa ett nav för maritim kompetensförsörjning på Lindholmen, där akademi, näring och myndigheter kan mötas och samverka, säger han.

Betydande utmaningar

Fredrik Olindersson menar att den maritima sektorn står inför betydande utmaningar. Behovet av kompetens ökar samtidigt som kraven på digitalisering, hållbarhet och säkerhet blir allt högre.

– Våra utbildningar är därför en del av ett större ekosystem som inte bara omfattar grundutbildning, utan också livslångt lärande för yrkesverksamma, forskarutbildning, samverkan med näring och myndigheter samt nationella och internationella nätverk säger Fredrik Olindersson och fortsätter:

– Ett viktigt första steg är att utveckla våra lokaler till en attraktiv och modern studiemiljö på Lindholmen med föreläsningssalar, ett avancerat maritimt simulatorcenter, utbildningsverkstäder, labblokaler och ett sjöfartsbibliotek.

I förlängning vill Fredrik Olindersson att Chalmers sjöfartsskola ska vara ledande i den maritima kompetensförsörjningen med en studie- och arbetsmiljö i världsklass. Fredriks visionen innefattar också att mastersprogrammet ska vara bäst i världen.

Koppling till öarna

Kopplingen till Öckerö kommun är viktig, både för Fredrik Olindersson personligen och för Chalmers sjöfartsskola, och Chalmers har dialog och samarbete Öckerö seglande gymnasieskola och Öckerö Maritime Center.

– Vi har sedan många år ett nära samarbete med Öckerö Maritime Center, där vi använder deras sjösäkerhetsanläggning i utbildningen av våra studenter. Den lokala förankringen är mycket viktig för oss. Varje år har vi ett stort antal gästföreläsare, gör studiebesök och våra studenter genomför praktik hos rederier och företag i regionen, säger Fredrik Olindersson.

Öckerös marintekniska centrum

Öckerö kommun vill ha Chalmers sjöfartskolas och Fredrik Olinderssons hjälp när det marintekniska området ska växa från i Öckerö nya centrum.

– Det finns ett tydligt intresse på Öckerö att utveckla ännu mer maritim verksamhet. Där hoppas vi kunna bidra genom ett fördjupat samarbete med både etablerade företag och nya initiativ. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för maritim innovation och säkerställa rätt kompetens även i framtiden.

För dig personligen – vad var de avgörande vägskälen som ledde dig till där du är idag – i en ledande roll inom sjöfartsutbildning?

– När jag började högstadiet på Brattebergsskolan tog jag förarbevis och kustskepparexamen. I stället för att läsa ett andra språk valde jag profilen Kust och hav, vilket innebar att jag, för första gången, fick segla skolsegelfartyget Hawila. Det blev den stora vändpunkten i mitt liv.

– Föreningen Mot Bättre Vetande och skolsegelfartygen Hawila, Astrid Finne och senare även T/S Gunilla har betytt enormt mycket i mitt liv. Under åren blev det hundratals seglingar med tusentals deltagare, där vi lärde ut traditionell segling, navigation och sjömanskap samtidigt som vi fick uppleva stora delar av världen: västkusten, Skagerrak och Kattegatt, Östersjön, norska västkusten, brittiska öarna, Medelhavet, Västindien och Grönland, avslutar Fredrik Olindersson.

/Henrik Edberg, Fredrik Helgesson