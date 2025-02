Samarbetet med ö-råden ska förbättras

Två gånger per år arrangerar kommunen ö-samråd och två gånger per år arrangeras kommundialoger dit både ö-råd och allmänhet bjuds in.

– Ö-råden är alltid remissinstans vid översiktsplanering och större detaljplaner. Kommunen kan också rådfråga ö-råden i viktiga allmänna frågor för att samla in invånarnas synpunkter, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult(KD).

Okänd ordning

Det har funnits en osäkerhet kring vad som gäller i samarbetet med kommunen. Ett ö-förslag om att återta ö-råden som remissinstans i samhällsrelaterade frågor kom redan hösten 2023. Eftersom det fick hela 113 röster på kommunens hemsida skulle politikerna ta ställning till förslaget. Det avslogs dock nyligen av kommunfullmäktige, eftersom ö-råden redan har en sådan funktion.

Men i april förra året hölls ändå en workshop på det ordinarie ö-samrådet, om hur kommunikationen mellan ö-råd och politiken kan förbättras.

Kontaktpersoner

På det senaste decembermötet kunde kommunstyrelsen slutligen godkänna en ny arbetsordning.

– För Öckerö kommun är ö-råden viktiga samarbetspartners och informationskanaler för sina respektive öar. Beroende på vad frågan handlar om går den till ö-råden, de kan också själva komma med förslag och synpunkter i olika ärenden, fortsätter Jan Utbult.

En kontaktperson från varje ö-råd har därför tillkommit i arbetsordningen. En annan nyhet är att alla invånare kan vända sig direkt till kommunen för att ge förslag på ärenden inför ö-samråden.

Ö-råden har nämligen saknat en del i dialogerna med kommunen.

– Man behöver förtydliga den formella arbetsordningen. Vissa tjänstemän har haft mer kontakt med ö-råden än andra. Det har varit lite godtyckligt, menar exempelvis Johan Isaksson, ö-rådet på Kalvsund.

Jan Utbult håller delvis med:

– Kontakten mellan ö-råden och kommunen kan säkert bli bättre, men det pågår också mycket dialog. Några aktuella exempel är varvsområdet på Knippla, badplatsen Vivi på Fotö och utvecklingen av Öckerö centrum.

Saknar info

För invånarna på de mindre öarna är ö-råden väldigt viktiga menar några representanter.

– Det är stor skillnad på våra små öar och de stora. Vi saknar allt här ute och just nu vill vi inte att kommunen säljer en föreningslokal som utnyttjas av dem som jobbar i hemtjänsten här, säger Pontus Jacobsson, ordförande, Knippla Ö-råd.

På Hyppeln saknar ö-rådet information om saker som genomförs av kommunen.

– Vi fick aldrig information när det byggdes ett staket runt vattentornet till exempel. Likaså när det byggdes en 5G-mast på ön, förklarar Marie-Louise Ljung, ordförande, ö-rådet på Hyppeln.

Vill höras

Enligt arbetsordningen för ö-samråd är ö-råden inte bara remissinstans för nya detaljplaner utan ska även vara ”en informationsinstans vid större projekt” och en ”kontaktyta ut mot invånarna”.

Jan Utbult håller med om att öar som Hyppeln, Knippla och Kalvsund kan ha svårare att göra sina röster hörda i kommunen:

– På de mindre öarna är en betydlig större andel av invånarna medlemmar och aktiva i ö-rådet, som då blir ett naturligt språkrör för ön. Öckerö och Hönö har ju många fler representanter i de politiska partierna och kommunfullmäktige.